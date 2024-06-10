Альварес ответил на вопрос о возможном уходе из «Манчестер Сити»

Хулиан Альварес Фото: globallookpress.com
Сообщалось, что в подписании Альвареса заинтересованы мадридский «Атлетико», «Челси» и «Пари Сен-Жермен».
«Я спокоен, чувствую себя просто отлично и счастлив в "Манчестер Сити"...Посмотрим, что произойдет в будущем», — приводит слова аргентинского футболиста журналист Фабрицио Романо.
Transfermarkt оценивает стоимость Альвареса в 90 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 36 матчей, забил 11 мячей и сделал девять результативных передач.