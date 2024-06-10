Альварес ответил на вопрос о возможном уходе из «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити»прокомментировал информацию о том, что он может сменить команду в это межсезонье.

Сообщалось, что в подписании Альвареса заинтересованы мадридский «Атлетико», «Челси» и «Пари Сен-Жермен».

«Я спокоен, чувствую себя просто отлично и счастлив в "Манчестер Сити"...Посмотрим, что произойдет в будущем», — приводит слова аргентинского футболиста журналист Фабрицио Романо.

Transfermarkt оценивает стоимость Альвареса в 90 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 36 матчей, забил 11 мячей и сделал девять результативных передач.