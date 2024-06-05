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    Романо: Альварес может перейти в «ПСЖ»

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    По данным авторитетного инсайдера Фабриицо Романо французский «ПСЖ» хочет приобрести нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

    Хулио Альварес
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    Хулио Альварес

    По 24-летнему форварду парижане уже сделали запрос в стан «горожан». Известно, что Альварес не очень доволен получаемым игровым временем и хочет иметь более важную роль в команде.

    Тем не менее, руководство «Манчестер Сити» не будет отпускать аргентинцу в аренду, но готово продать его в случае солидного предложения.

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    • В завершившемся сезоне Альварес сыграл 54 матча во всех турнирах, забил 19 голов, отдал 13 передач. Его контракт действует до июня 2028 года. На портале Transfermarkt нападающего оценивают в € 90 млн.

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