Трансферный дайджест. 28 мая-3 июня

Матс Хуммельс

«Боруссия» Дортмунд, защитник, 35 лет

Финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала» может стать для Матса Хуммельса последним в футболке дортмундской «Боруссии».

Хорошо известно о его непростых и конфликтных отношениях с главным тренером «шмелей» Эдином Терзичем, именно они и станут основной причиной ухода ветерана из стана «шмелей».

По данным репортера Sky Sport Deutschland Патрика Бергера, уход 35-летнего защитника является практически решенным делом и вскоре об этом будет объявлено в прессе.

Наиболее активный интерес к Матсу Хуммельсу сейчас проявляется итальянский «Милан», которому нужен лидер в раздевалке и вожак на поле.

Матс Хуммельс

Контракт 35-летнего защитника истекает этим летом, и он уже может сейчас вести переговоры о переходе в качестве свободного агента. В минувшем сезоне Хуммельс сыграл в чемпионате Германии 25 матчей, забил 3 мяча.

Наш прогноз: Хуммельс станет игроком «Милана».

Маттео Гендузи

«Лацио», полузащитник, 25 лет

Французский полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи может стать игроком «Ювентуса».

Руководство «бьянконери» рассматривает 25-летнего хавбека в качестве более дешевой альтернативы голландцу Тену Копмейнерсу из «Аталанты», за которого бергамаски хотят выручить не менее 60 млн евро.

Руководство «Лацио» готово отпустить Гендузи за 30 млн евро, пишет Corriere dello Sport.

Учитывая сумму трансфера 13+5 млн евро из «Марселя», «орлы» в любом случае останутся в плюсе.

Известно, что у Гендузи и главного тренера «Лацио» Игора Тудора не лучшие отношения еще со времен совместной работы в «Марселе», поэтому хорватский наставник не будет препятствовать уходу полузащитника.

Маттео Гендузи

Еще одним плюсом в пользу перехода Гендузи является то, что его манера игры импонирует новому главному тренеру «Ювентуса» Тиагу Мотте и спортивному директору Кристиано Джунтоли, которые намерены омолодить состав «старой синьоры» в летнее межсезонье.

Наш прогноз: Гендузи уйдет из «Лацио» в «Ювентус».

Марко Ройс

«Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 35 лет

Новым клубом 35-летнего немецкого полузащитника Марко Ройса может стать «Лос-Анджелес Гэлакси».

Как сообщает The Athletic, «галактикос» смогли договориться с «Шарлотт» о получении специальных прав на футболиста. Если сделка осуществится, то клуб из Северной Каролины сможет получить неплохую компенсацию за игрока, который не провел за них ни одного матча.

В настоящий момент «Лос-Анджелес Гэлакси» ведет переговоры о личном контракте с Ройсом, но готов платить ему не более 1,7 млн долларов в год, так как сейчас достигнут потолок в зарплатной ведомости.

Чтобы увеличить лимит, «Гэлакси» надо будет избавиться от одного из легионеров: Рики Пуча, Джозефа Пэйнтсила или Габриэля Пека.

Марко Ройс

Помимо интереса к Ройсу из МЛС у него также есть предложения из Европы и Саудовской Аравии. Последний матч 35-летний хавбек за «шмелей» провел в финале Лиги чемпионов, где его клуб проиграл «Реалу» (0:2).

Наш прогноз: Ройс будет играть в МЛС.

Хави Герра

«Валенсия», полузащитник, 21 год

Талантливый полузащитник «Валенсии» Хави Герра находится на карандаше у селекционеров «Барселоны».

По данным испанского издания Marca, одной из приоритетных целей каталонского клуба на трансферном рынке является поиск центрального полузащитника оборонительного плана, способного играть бокс-ту-бокс и похожего по манере игры на Гави.

Новый главный тренер «Барселоны» Ханси Флик приоритетной схемой для себя считает с двумя опорниками, и под нее специально ищет новичков. Не стоит забывать о том, что Гави часто травмируется и ему нужна альтернатива в составе.

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21-летний Хави Герра отлично подходит под все эти критерии. Селекционеры «Барселоны» давно «ведут» полузащитника. Не секрет, что за своего ведущего футболиста «Валенсия» готова выручить от 20 до 25 млн евро, но главной проблемой является непростое финансовое положение каталонцев, не готовых сейчас оплатить этот трансфер.

Хави Герра

В минувшем сезоне испанской Примеры Хави Герра провел 36 матчей за «Валенсию», забил 4 гола, сделал один ассист. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Наполи», куда игрок не захотел отправляться.

Наш прогноз: Хави Герра станет футболистом «Барселоны».

Бруну Фернандеш

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 29 лет

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш является главной трансферной целью мюнхенской «Баварии» в летнее окно.

По данным издания Record, переговоры о переходе капитана манкунианцев идут успешно, а немецкий клуб согласовал условия личного контракта с 29-летним полузащитником.

Другим претендентом на Бруну Фернандеша является испанская «Барселона», но там многое будет зависеть от мнения нового главного тренера Ханси Флика.

Известно, что спортивный директор «блауграны» Деку находится в отличном контакте с Бруну Фернандешем и сможет с ним договориться о переходе. Но финансовые проблемы каталонцев вряд ли дадут возможность совершить такой дорогостоящий трансфер.

Бруну Фернандеш

Сам же капитан «МЮ» неоднократно говорил, что хочет остаться в своем клубе и играть в АПЛ. В этом сезоне Бруну Фернадеш сыграл в чемпионате Англии 35 матчей, забил 10 мячей, отдал 8 результативных передач.

Наш прогноз: Бруну Фернадеш останется в своем нынешнем клубе.

Кингсли Коман

«Бавария», 27 лет, полузащитник

Французский вингер «Баварии» Кингсли Коман может перейти в «Барселону»этим летом.

Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на Bild, новый наставник каталонцев Ханси Флик является поклонником таланта 27-летнего полузащитника и находится с ним в прекрасных отношениях со времен совместной работы в «Баварии».

В настоящее время стороны «заморозили» переговоры из-за предстоящего чемпионата Европы, но готовы вернуться к ним после завершения турнира.

Мюнхенская «Бавария» готова расстаться со своим травматичным игроком, но только в случае интересного предложения. Способна ли его сделать проблемная в финансовом отношении «Барселона» является большим вопросом.

Кингсли Коман

В минувшем сезоне в Бундеслиге Коман сыграл всего 17 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. На авторитетном портале Transfermarkt его оценивают в 50 млн евро.

Наш прогноз: Коман останется в «Баварии».

Микаил Файе

«Барселона», защитник, 19 лет

Один из самых талантливых воспитанников кантеры «Барселоны» Микаил Файе давно привлекает внимание многих европейских клубов.

По данным Daily Mail, сейчас на 19-летнего сенегальского центрального защитника претендуют лондонский «Арсенал», «Бавария», «Байер», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед».

Наиболее активный интерес проявляют «канониры», сделавшие официальное предложение о трансфере. Также известно о пристальном интересе со стороны «МЮ», на протяжении нескольких лет, внимательно следящих за игрой защитника.

Микаил Файе является игроком сборной Сенегала, но за основную команду «Барселоны» в нынешнем сезоне пока не сыграл ни одного матча, выступая в Сегунде В за вторую команд.

Микаил Файе

На портале Transfermarkt Файе оценивается сейчас в 5 млн евро.

Наш прогноз: Файе останется в «Барселоне», так как Флик даст ему шанс проявить себя.