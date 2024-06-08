Кварацхелия продлит контракт с «Наполи»

Атакующий полузащитник «Наполи»не перейдет вэтим летом.

По информации La Gazzetta dello Sport, в ближайшее время грузинский футболист продлит контракт с неаполитанским клубом.

Источник утверждает, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис согласился выполнить финансовые требования игрока.

По новому контракту Кварацелия будет зарабатывать пять миллионов евро за сезон — на три с половиной больше.

Скорее всего, соглашение будет подписано до начала Евро-2024.

Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в итальянской Серии А 33 матча, забил восемь мячей и сделал 11 результативных передач. Сезон ранее грузинский вингер был признан лучшим игроком чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что «Наполи» хочет сохранить Кварацхелию, несмотря на активный интерес к игроку со стороны «Пари Сен-Жермен».