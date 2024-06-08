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    Кварацхелия продлит контракт с «Наполи»

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    Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия не перейдет в «Пари Сен-Жермен» этим летом.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    По информации La Gazzetta dello Sport, в ближайшее время грузинский футболист продлит контракт с неаполитанским клубом.

    Источник утверждает, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис согласился выполнить финансовые требования игрока.

    По новому контракту Кварацелия будет зарабатывать пять миллионов евро за сезон — на три с половиной больше.

    Скорее всего, соглашение будет подписано до начала Евро-2024.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в итальянской Серии А 33 матча, забил восемь мячей и сделал 11 результативных передач. Сезон ранее грузинский вингер был признан лучшим игроком чемпионата Италии.

    Ранее сообщалось, что «Наполи» хочет сохранить Кварацхелию, несмотря на активный интерес к игроку со стороны «Пари Сен-Жермен».

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