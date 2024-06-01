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    «Наполи» хочет сохранить Кварацхелию в клубе, несмотря на активный интерес «ПСЖ»

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    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис по-прежнему намерен сохранить 23-летнего крайнего нападающего Хвичу Кварацхелию в клубе, несмотря на усиливающийся интерес со стороны «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    По информации источника, Де Лаурентис намерен предложить грузинскому футболисту новое трудовое соглашение, которое может включать пункт об отступных, аналогичный тому, что есть в контракте у нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

    Ранее в СМИ появлялась информация, что «ПСЖ» уже согласовал условия личного контракта с Кварацхелией. Подчёркивалось, что футболист может обойтись французскому гранду в € 100 млн.

    В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами.

    Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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