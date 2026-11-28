прогноз на матч 13-го тура Серии А, ставка за 1.82

29 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Монцу». Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.82.

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«Рома»

Турнирное положение: после 12 туров «Рома» занимает второе место, набрав 30 очков. Римляне в 12 матчах одержали 9 побед и сыграл 3 встречи вничью.

Последние матчи: в 12-м туре чемпионата Италии «Рома» разгромила «Парму» (5:1). В составе римского клуба покером отметился Доньелл Мален, ещё один мяч забил Родриго Мора.

Не сыграют: Лоренцо Пеллегрини, Девайн Ренч, Миле Свилар.

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Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в последних пяти матчах «Рома» одержала три победы, сыграла одну встречу вничью и в одном поединке потерпела поражение, забив 17 голов и пропустив 8 мячей.

«Монца»

Турнирное положение: «Монца» в Серии А расположилась на 14-м месте, набрав 10 очков: 3 победы, 1 ничья и 8 поражений.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Монца» одержала победу над «Фиорентиной» (3:0). Густаво Варела оформил в матче дубль, ещё один мяч в ворота соперника отправил Джей Робинсон.

Не сыграют: Патрик Чурриа, Майкл Фолоруншо, Сириль Нгонге

Состояние команды: Футболисты «Монцы» прервали проигрышную серию из четырех матчей, ранее команда уступила «Аталанте» (0:1), «Болонье» (1:2), «Наполи» (1:4), «Торино» (2:3).

На что ставят в матче Рома — Монца Букмекерские коэффициенты на матч Рома — Монца: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Рома» занимает 2-е место в чемпионате Италии

«Монца» занимает 14-е место в чемпионате Италии

В этом сезоне «Рома» и «Монца» ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Ромы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.20. Ничья оценивается в 7.30. На победу «Монцы» — 13.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.47 и 2.60.

Прогноз: «Рома» подходит к поединку в роли фаворита пары, римляне входят в группу лидеров Серии А и могут воспользоваться проблемами «Монцы» в обороне.

1.82 Фора «Ромы» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Рома» — «Монца» позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Фора «Ромы» (-2) с коэффициентом 1.82.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.83 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Рома» — «Монца» принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.83.