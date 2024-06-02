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    Алип: Не верю, что стал автором решающего гола

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    Центральный защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился радостью от победы своего клуба над «Балтикой» (2:1) в суперфинале Кубка России.

    Нуралы Алип
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    Нуралы Алип

    Казахский игрок принес трофей питерцам, забив на 90+5-й минуте встречи.

    «Вообще какое-то чудо! Я сам еще не верю, что забил этот решающий гол. Весь сезон Александр Геннадьевич Анюков верил в меня, подходил, говорил, что я должен забить. И сегодня он сказал: "Казах, давай, последний матч сезона. Ты должен забить".

    Я рад, что первый мой гол за "Зенит" получился именно таким. Но сам не представлял, что такое возможно», — цитирует Алипа официальный сайт «Зенита».

    В этом сезоне «Зенит» впервые в своей истории оформил требл, завоевав чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны

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