Алип: Не верю, что стал автором решающего гола

Центральный защитник «Зенита»поделился радостью от победы своего клуба над «Балтикой» (2:1) в суперфинале Кубка России.

Казахский игрок принес трофей питерцам, забив на 90+5-й минуте встречи.

«Вообще какое-то чудо! Я сам еще не верю, что забил этот решающий гол. Весь сезон Александр Геннадьевич Анюков верил в меня, подходил, говорил, что я должен забить. И сегодня он сказал: "Казах, давай, последний матч сезона. Ты должен забить".

Я рад, что первый мой гол за "Зенит" получился именно таким. Но сам не представлял, что такое возможно», — цитирует Алипа официальный сайт «Зенита».

В этом сезоне «Зенит» впервые в своей истории оформил требл, завоевав чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны