ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тибо КуртуаКуртуа или все-таки Лунин? Выбор вратаря на финал ЛЧ — самая большая головная боль Анчелотти
  • 15:36
    • Источник: Сафонов прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»
  • 16:48
    • Стало известно, сколько точно заплатит ПСЖ за трансфер Сафонова
  • 15:23
    • Фабрицио Романо: «Челси» подписал контракт с Мареской
  • 15:16
    • Полузащитник «ПСЖ» может перейти в команду Захаряна
  • 15:08
    • «Ак Барс» подпишет первого номера драфта НХЛ-2012
    Все новости спорта

    Руни заявил, что у Месси больше таланта, чем у Роналду

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду MLS Интер Майами
    Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни ответил на вопрос о том, кто лучше — Лионель Месси или Криштиану Роналду.

    Лионель Месси — нападающий «Интер Майами»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси — нападающий «Интер Майами»

    «Считаю Месси лучшим футболистом в истории. Меня часто критикуют за то, что я называю его, говоря: "Как ты можешь говорить: 'Месси', если лучший — это Роналду?" Понимаю, что кто-то может называть Месси, кто-то Роналду — они оба невероятны.

    Вероятно, это два лучших футболиста из когда-либо игравших. Но думаю, у Месси просто чуть больше таланта, что мне нравится в игроках. В этом и причина», — приводит слова Руни Goal.

  • Месси против Роналду. Окончательный ответ на вопрос «кто лучше»
  • Кладем конец всем спорам, сравнивая сезон за сезоном двух лучших игроков мира
  • 20/04/2024

    • Напомним, что Месси побил рекорд по количеству полученных «Золотых мячей» (8), у Роналду — 5 штук.

    В нынешнем сезоне Месси провел 10 матчей за «Интер Майами» в МЛС, забил 10 голов и сделал 9 голевых передач. Роналду принял участие в 31-м матче за «Аль-Наср», забил 35 голов и оформил 11 ассистов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал Лиги конференций пройдет в итальянском стиле?
  • «Олимпиакос» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
  • У Джоковича будут проблемы даже на старте «Ролан Гаррос»?
  • Джокович — Эрбер. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «Урал» одолеть «Акрон»?
  • «Урал» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 28 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Урал — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Пари НН — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •  2.86
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 29 мая
  • Завтра в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Шаповалов — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Токио Верди — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры