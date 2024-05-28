Руни заявил, что у Месси больше таланта, чем у Роналду

Легендарный нападающийответил на вопрос о том, кто лучше —или

«Считаю Месси лучшим футболистом в истории. Меня часто критикуют за то, что я называю его, говоря: "Как ты можешь говорить: 'Месси', если лучший — это Роналду?" Понимаю, что кто-то может называть Месси, кто-то Роналду — они оба невероятны.

Вероятно, это два лучших футболиста из когда-либо игравших. Но думаю, у Месси просто чуть больше таланта, что мне нравится в игроках. В этом и причина», — приводит слова Руни Goal.

Напомним, что Месси побил рекорд по количеству полученных «Золотых мячей» (8), у Роналду — 5 штук.

В нынешнем сезоне Месси провел 10 матчей за «Интер Майами» в МЛС, забил 10 голов и сделал 9 голевых передач. Роналду принял участие в 31-м матче за «Аль-Наср», забил 35 голов и оформил 11 ассистов.