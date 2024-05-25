Талалаев: Я за приход любого качественного игрока, который позволит команде стать лучше

Главный тренервысказался об усилении команды под РПЛ.

«Уходит Митрюшкин, поэтому с зимы ведём переговоры с двумя голкиперами. Один игрок сборной своей страны, второй перспективный, но уже заявивший о себе. Плюс в ФНЛ раскрылись два парня, что добавляет сложности в принятии решения. Доверяю здесь нашему тренеру вратарей Алексею Ботвиньеву, обязательно прислушаюсь к его мнению.

Не называя фамилий, скажу: я за приход любого качественного игрока, который позволит команде стать лучше. Намёка на готовность взять Джикию в моих словах нет, просто констатация», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Химок».

Напомним, что «Химки» досрочно обеспечили себе возвращение в элиту российского футбола.