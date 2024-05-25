«Краснодар» на своем поле сыграет с «Динамо» в рамках 30-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Начало — в 16:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Краснодар»

«Краснодар» сохраняет шансы на титул, но не все находится в руках «быков». Для победы в чемпионате подопечным Мурада Мусаева необходимо обыгрывать «Динамо» и надеяться на осечку «Зенита» в матче с «Ростовом».

В предыдущем туре «Краснодар» вырвал победу в гостях у «Сочи» (3:2). К 85-й минуте «быки» проигрывали со счетом 1:2, но голы Сперцяна с пенальти и Дэвида в компенсированное время принесли три очка южанам.

Таким образом, «Краснодар» прервал свою серию из трех матчей без побед и забитых мячей. Ранее команда под руководством Мурада Мусаева уступила «Спартаку» (0:1) и «Ахмату» (0:1) и сыграла вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

«Динамо»

Московское «Динамо» является фаворитом чемпионской гонки. Для победы в турнире «бело-голубым» достаточно сегодня не проиграть «Краснодару» в гостях.

К решающему матчу сезона подопечные Марцела Лички подходят с серией из 6-ти побед подряд. В крайнем туре «Динамо» на своем поле не испытало проблем с «Крыльями Советов», разгромив самарцев со счетом 4:1.

Последний раз москвичи теряли очки в чемпионате в матче 24-го тура с «Уралом» 14 апреля — 1:2. С тех пор и до игры с «Крыльями Советов» «бело-голубые» последовательно обыграли «Пари НН» (4:1), «Оренбург» (2:1), «Зенит» (1:0), «Сочи» (3:2) и «Балтику» (3:2).

Личные встречи

В матче первого круга «Краснодар» обыграл соперника в гостях со счетом 3:1. Всего в 10-ти последних встречах на счету «Динамо» 6 побед, «быки» оказались сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» с коэффициентом 1.75.