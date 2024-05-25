25 мая в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и московское «Динамо». Начало игры — в 16:30 мск. «Краснодар» — «Динамо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: сейчас команда Мурада Мусаева идет на третьем месте в таблице РПЛ с 53 очками и еще имеет шансы на золотые медали. Для этого нужна победа над «Динамо» и осечка «Зенита».

Последние матчи: в 29-м туре «Краснодар» чудесно спасся в матче в гостевом поединке с «Сочи» (3:2), уступая в конце встречи со счетом 1:2. Голы за «быков» забивали Кривцов, Сперцян и Мозес Кобнан. Причем, решающий мяч бразильским полузащитником был забит в компенсированное время.

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Ранее были поражения от «Спартака» и «Ахмата» с одинаковым счетом 0:1.

Не сыграют: травмированы крайний защитник Петров и молодой нападающий Кокшаров.

Состояние команды: после серии неудачных матчей «Краснодар» наконец смог одержать победу над «Сочи» со счетом 3:2. Причем, команда проявила характер, которого очень не хватало в предыдущих играх.

Но даже это обстоятельство вряд ли делает «быков» фаворитами в последнем туре. Пробелов в игре у них по-прежнему вагон и маленькая тележка, а оборона не является эталоном надежности.

«Динамо»

Турнирное положение: сейчас «Динамо» является лидером в таблице РПЛ с 56 очками и для завоевания золотых медалей команде достаточно просто не проиграть «Краснодару».

Все прогнозы на РПЛ

Последние матчи: в предыдущей игре команда Марцела Лички в отличном стиле победила на своем поле «Крылья Советов» со счетом 4:1. Первый тайм завершился 1:1, но после перерыва сказалось преимущество в классе «бело-голубых», забивших три безответных мяча.

Дубль на счету Бальбуэна, также забивали Бителло и Нгамале, для него это уже третий гол подряд в компенсированное время.

До этого были волевые победы над «Балтикой» и «Сочи» с одинаковым счетом 3:2.

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: «Динамо» на полных парах мчится к первому после длительного перерыва чемпионству (последний раз в 1976 году).

Команда очень солидно смотрится в атаке, игра сбалансирована, а характера, как оказалось, тоже не занимать, чему свидетельство множество вырванных побед в добавленное время.

Статистика для ставок

В первом круге сильнее был «Краснодар» со счетом 3:1

В Кубке России на групповом этапе «Динамо» победило сначала 4:3, а затем сыграло в основное время со счетом 1:1

Разница мячей «Динамо» (53:38), а «Краснодара» (44:29), «бело-голубые» идут серией из пяти побед кряду

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодар» дают 2,20, а на московское «Динамо» — 3,30, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,15, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,79.

Прогноз: Марцел Личка в отличие от Мурада Мусаева имеет менталитет победителя, что станет немаловажным фактором в этой встрече.

Пусть он и добивался своих успехов с «Динамо» Брест и в «Оренбурге» на гораздо более низком уровне, но он точно знает, как настроить команду на ключевую встречу.

Ну а если брать чисто игровые показатели, то тут «Динамо» выглядит значительно предпочтительнее, у них более классный и сбалансированный состав, где много ярких индивидуально сильных исполнителей, а также имеется неплохая скамейка.

Прогноз: более рисковые могут взять чистую победу «бело-голубых», вряд ли они будут играть на удержание счета.

Ставки

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1,75.

Ставка: победа «Динамо» за 3,30.