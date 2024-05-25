Черчесов: Тюкавин — нестандартный игрок

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о нападающем московского «Динамо»

«Вы о нём узнали, когда он только начал играть в основном составе "Динамо", а я его уже знал, когда он выступал в юношеском "Динамо". Мы часто смотрели игры, я уже там его приметил. Другое дело, что в РПЛ играть непросто, и он показывает свою состоятельность. Это нестандартный игрок, который играет в команде важную роль», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Тюкавину 21 год, в нынешнем сезоне он провёл 29 матчей в рамках РПЛ, забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.