Осимхен отклонил предложение «ПСЖ»

Нападающий «Наполи»намерен продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации TEAMtalk, нигерийский футболист отклонил предложения «Пари Сен-Жермен» и клубов из Саудовской Аравии.

Источник утверждает, что Осимхен надеется перейти в «Челси».

Ранее сообщалось, что «Челси» готов заплатить за Осимхена 80-90 миллионов евро и отдать права на Ромелу Лукаку и молодого игрока, чья фамилия не уточняется.

Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 24 матча, забил 15 мячей и сделал три результативные передачи.