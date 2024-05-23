Осимхен отклонил предложение «ПСЖ»

Виктор Осимхен Фото: globallookpress.com
По информации TEAMtalk, нигерийский футболист отклонил предложения «Пари Сен-Жермен» и клубов из Саудовской Аравии.
Источник утверждает, что Осимхен надеется перейти в «Челси».
Ранее сообщалось, что «Челси» готов заплатить за Осимхена 80-90 миллионов евро и отдать права на Ромелу Лукаку и молодого игрока, чья фамилия не уточняется.
Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 24 матча, забил 15 мячей и сделал три результативные передачи.