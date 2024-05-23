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    Осимхен отклонил предложение «ПСЖ»

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    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен намерен продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    По информации TEAMtalk, нигерийский футболист отклонил предложения «Пари Сен-Жермен» и клубов из Саудовской Аравии.

    Источник утверждает, что Осимхен надеется перейти в «Челси».

    Ранее сообщалось, что «Челси» готов заплатить за Осимхена 80-90 миллионов евро и отдать права на Ромелу Лукаку и молодого игрока, чья фамилия не уточняется.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 24 матча, забил 15 мячей и сделал три результативные передачи.

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