«Челси» пытается перехватить Осимхена у «ПСЖ». Лондонцы предлагают внушительную сумму и двух игроков

контактировал спо поводу возможного подписания

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб приготовил внушительное предложение.

Источник утверждает, что «Челси» готов заплатить за нигерийского нападающего 80-90 миллионов и отдать права на Ромелу Лукаку и молодого игрока, чья фамилия не уточняется.

Ранее сообщалось, что Осимхен близок к переходу в «Пари Сен-Жермен» за 120 миллионов евро — эта сумма прописана в качестве отступных в его контракте с неаполитанским клубом.

Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 22 матча, забил 14 мячей и сделал три результативные передачи.

Напомним, Лукаку в этом сезоне выступает на правах аренды за «Рому».