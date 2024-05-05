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    «Челси» пытается перехватить Осимхена у «ПСЖ». Лондонцы предлагают внушительную сумму и двух игроков

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    «Челси» контактировал с «Наполи» по поводу возможного подписания Виктора Осимхена.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб приготовил внушительное предложение.

    Источник утверждает, что «Челси» готов заплатить за нигерийского нападающего 80-90 миллионов и отдать права на Ромелу Лукаку и молодого игрока, чья фамилия не уточняется.

    Ранее сообщалось, что Осимхен близок к переходу в «Пари Сен-Жермен» за 120 миллионов евро — эта сумма прописана в качестве отступных в его контракте с неаполитанским клубом.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 22 матча, забил 14 мячей и сделал три результативные передачи.

    Напомним, Лукаку в этом сезоне выступает на правах аренды за «Рому».

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