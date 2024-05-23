«Аль-Хиляль» готов заплатить 175 млн евро за главную звезду «Милана»

Атакующий полузащитник «Милана»может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

По информации O Jogo, в подписании португальского футболиста заинтересован «Аль-Хиляль».

Источник утверждает, что отец Леана на этой неделе проведет переговоры с представителями саудовского клуба.

Также отмечается, что «Аль-Хиляль» готов заплатить 175 миллионов евро, которые указаны в контракте игрока с «Миланом» в качестве отступных.

Transfermarkt оценивает стоимость Леау в 90 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в итальянской Серии А 33 матча, забил восемь мячей и сделал 10 результативных передач.