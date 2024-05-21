Хаби Алонсо о финале ЛЕ: Мы знаем, что можем забивать голы до самой последней минуты

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы с итальянской

«Мы сосредоточились на подготовке к матчу и ничего не меняли. Мы провели 51 матч и очень много говорили — здорово, что игроки хорошо понимают различные этапы подготовки. Теперь наша задача — выиграть следующие два матча.

Поражение в полуфинале прошлого сезона стало огромной мотивацией; мы уже говорили о чувствах, которые испытывали в прошлом сезоне. Мы были очень близки к финалу. Мы использовали это разочарование в своих интересах. В финал выходят не для того, чтобы подсчитывать статистику, а для того, чтобы побеждать. Мы постараемся сделать последний рывок.

Я был очень молодым специалистом, когда мне предложили работу в "Байере", и я решил: "Что ж, посмотрим, что из этого выйдет". Прошло всего полтора года, но мы приняли множество верных решений. Все это время мы показывали фантастический характер.

Наша уверенность продолжает двигать нас вперед. Мы знаем, что можем забивать голы до самой последней минуты. В этом сезоне команда добилась огромного прогресса. С самого начала сезона мы верили в себя, и именно это лежит в основе нашего успеха», — цитирует Хаби Алонсо сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги Европы между «Байером» и «Аталантой» состоится завтра, 22-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.