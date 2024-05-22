22 мая в финале плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Аталанта» и «Байер». Начало игры — в 22:00 мск. «Аталанта» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Бергамаски» добились своей главной цели. Команда финишировала в топ-5 Серии А.

При этом «Аталанта» в полуфинале Лиги Европы выбила сильный «Марсель». На выезде итальянцы добились ничьей (1:1), после чего победили дома (3:0).

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Последние матчи: минувший тур Серии А как раз и принес команде три очка. Земляки Труффальдино переиграли «Лечче» (2:0).

Вообще, в 5 последних матчах «Аталанта» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Вот только Кубок Италии команде не покорился. В финале турнира «бергамаски» минимально уступили «Ювентусу».

Не сыграют: Мартен Де Рон, Сеад Колашинац — травмированы.

Все прогнозы на Лигу Европы

Состояние команды: ныне клуб из Бергамо смотрится весьма выгодно. «Аталанта» не боится авторитетов!

Вот только в кадровом плане у команды имеется несколько пробоин. Так что в оптимальном составе итальянцам сыграть не суждено.

Зато «Аталанта» теперь может бросить все силы на финал Лиги Европы. Туллио Гритти настроен выиграть еврокубок!

И уж совсем очевидно, что итальянцы будут действовать активно. «Бергамаски» нынче смотрятся весьма выгодно.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» проводят лучший сезон в своей истории. В Бундеслиге команда финишировала без единого поражения.

Причем «Байер» уверенно и полностью справедливо выиграл «Серебряную салатницу». Леверкузенцы завоевали немало сердец в мире!

Последние матчи: в минувшем туре Бундеслиги команда победила. «Байер» завершил чемпионат Германии викторией над «Аугсбургом» (2:1).

А вот в полуфинале Лиги Европы команда Хаби Алонсо переиграла «Рому». В первом матче немцы были сильнее (2:0), после чего расписали с «волками» мировую (2:2).

В Лиге Европы «Байер» явно намеревается сыграть с позиции силы. Да и по игре леверкузенцы выглядят просто великолепно!

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: сейчас леверкузенцы пребывают в некоей эйфории. Да и у Хаби Алонсо, что называется, идет!

В 5 своих последних поединках «Байер» выиграл 4 раза. В этих матчах «фармацевты» отличились 16 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Матчи с «Аталантой» для команды традиционно складываются неудачно. Оба очных поединка двухгодичной давности завершились для немцев поражениями (2:3, 0:1).

Нет сомнений, что подопечные Хаби Алонсо будут активно искать счастья у ворот испанцев. «Байер» способен превратить нынешний сезон в настоящую сказку!

Статистика для ставок

Леверкузенцы не проиграли ни одного матча в Бундеслиге

«Аталанта» 2 года назад дважды одолела «фармацевтов»

«Байер» выиграл в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 4.57.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью сходными коэффициентами — 1.98 и 1.96.

Прогноз: Обе команды имеют в своих составах высококлассных атакующих исполнителей.

И те, и другие явно будут активно атаковать, и способны преуспеть в плане реализации.

Ставка: ТБ 4.5 за 5.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что на двоих соперники наколотят 5 и более мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 13.00.

А еще есть умеренный прогноз на матч «Аталанта» — «Байер» с коэффициентом 2.26.