22 мая в финале Лиги Европы сыграют «Аталанта» и «Байер». Начало — в 22:00 мск. «Аталанта» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аталанта»

Путь к финалу: «Аталанта» в 1/4 финала справилась с португальским «Спортингом». В полуфинале команда одолела французский «Марсель».

До завоевания трофея остался один шаг. Но соперник очень серьезный. «Байер» в нынешнем сезоне еще ни разу не проигрывал.

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Последние матчи: «Аталанта» в последних десяти матчах потерпела два поражения. Команда находится в хорошей форме.

Ранее клуб не смог завоевать Кубок Италии. «Аталанта» уступила «Ювентусу» со счетом 0:1. После этого команда реабилитировалась перед болельщиками в Серии А, одолев в гостях «Лечче» (2:0).

Не сыграют: Колашинац, де Рон.

Все прогнозы на Лигу Европы

Состояние команды: «Аталанта» до этого проиграла финал Кубка Италии. Фанаты теперь рассчитывают на успех в Лиге Европы.

Но букмекеры не считают итальянский клуб фаворитом. «Байер» находится в фантастической форме.

«Байер»

Путь к финалу: «Байер» в 1/8 финала с трудом прошел «Карабах». Эти матчи оказались невероятно трудными для «фармацевтов».

В четвертьфинале подопечные Хаби Алонсо взяли верх над «Вест Хэмом». В 1/2 финала «Байер» одолел «Рому».

Последние матчи: «Байер» выигрывает один матч за другим. Команда даже редко играет вничью.

В мае коллектив Хаби Алонсо победил в четырех матчах из пяти. В этих встречах «Байеру» удалось забить 16 голов. Атака играет просто потрясающе.

Не сыграют: У леверкузенского клуба потерь нет.

Состояние команды: «Байер» нацелен закончить сезон на мажорной ноте. Задача номер один — завоевать трофей и остаться непобедимым.

Между собой «Байер» и «Аталанта» играли в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/22. Тогда сильнее оказалась итальянская команда. Клуб из Бергамо победил со счетом 3:2 и 1:0.

Статистика для ставок

«Аталанта» в последних десяти матчах потерпела два поражения

«Байер» в нынешнем сезоне еще ни разу не уступал

«Аталанта» дважды победила «Байер» в 1/8 финала Лиги Европы-2021/22

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равным коэффициентом — 1.89.

Прогноз: «Байер» находится в прекрасной форме. Скорее всего, леверкузенцы одержат очередную победу.

Прогноз: В таком матче обязательно будут голевые атаки. Зрителям скучать не придется. Смогут забить обе команды.

Ставки

Ставка: победа «Байера» за 1.81.

Ставка: обе команды забьют за 1.86