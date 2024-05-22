Аталанта
Байер
«Аталанта»
Путь к финалу: «Аталанта» в 1/4 финала справилась с португальским «Спортингом». В полуфинале команда одолела французский «Марсель».
До завоевания трофея остался один шаг. Но соперник очень серьезный. «Байер» в нынешнем сезоне еще ни разу не проигрывал.
Аталанта — Байер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Аталанта» в последних десяти матчах потерпела два поражения. Команда находится в хорошей форме.
Ранее клуб не смог завоевать Кубок Италии. «Аталанта» уступила «Ювентусу» со счетом 0:1. После этого команда реабилитировалась перед болельщиками в Серии А, одолев в гостях «Лечче» (2:0).
Не сыграют: Колашинац, де Рон.
Состояние команды: «Аталанта» до этого проиграла финал Кубка Италии. Фанаты теперь рассчитывают на успех в Лиге Европы.
Но букмекеры не считают итальянский клуб фаворитом. «Байер» находится в фантастической форме.
«Байер»
Путь к финалу: «Байер» в 1/8 финала с трудом прошел «Карабах». Эти матчи оказались невероятно трудными для «фармацевтов».
В четвертьфинале подопечные Хаби Алонсо взяли верх над «Вест Хэмом». В 1/2 финала «Байер» одолел «Рому».
Последние матчи: «Байер» выигрывает один матч за другим. Команда даже редко играет вничью.
В мае коллектив Хаби Алонсо победил в четырех матчах из пяти. В этих встречах «Байеру» удалось забить 16 голов. Атака играет просто потрясающе.
Не сыграют: У леверкузенского клуба потерь нет.
Состояние команды: «Байер» нацелен закончить сезон на мажорной ноте. Задача номер один — завоевать трофей и остаться непобедимым.
Между собой «Байер» и «Аталанта» играли в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/22. Тогда сильнее оказалась итальянская команда. Клуб из Бергамо победил со счетом 3:2 и 1:0.
Статистика для ставок
- «Аталанта» в последних десяти матчах потерпела два поражения
- «Байер» в нынешнем сезоне еще ни разу не уступал
- «Аталанта» дважды победила «Байер» в 1/8 финала Лиги Европы-2021/22
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равным коэффициентом — 1.89.
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Прогноз: «Байер» находится в прекрасной форме. Скорее всего, леверкузенцы одержат очередную победу.
Прогноз: В таком матче обязательно будут голевые атаки. Зрителям скучать не придется. Смогут забить обе команды.
Ставки
Ставка: победа «Байера» за 1.81.
Ставка: обе команды забьют за 1.86