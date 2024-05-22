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    «Байер» снова победит и завоюет трофей?

    «Аталанта» — «Байер». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Лига Европы, 22 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Байер»
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    Хаби Алонсо
    22 мая в финале Лиги Европы сыграют «Аталанта» и «Байер». Начало — в 22:00 мск. «Аталанта» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Финал 22 Мая 2024 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 22:00 Байер

    Байер

  • Леверкузен
    •

    «Аталанта»

    Путь к финалу: «Аталанта» в 1/4 финала справилась с португальским «Спортингом». В полуфинале команда одолела французский «Марсель».

    До завоевания трофея остался один шаг. Но соперник очень серьезный. «Байер» в нынешнем сезоне еще ни разу не проигрывал.

    Аталанта — Байер: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Аталанта» в последних десяти матчах потерпела два поражения. Команда находится в хорошей форме.

    Ранее клуб не смог завоевать Кубок Италии. «Аталанта» уступила «Ювентусу» со счетом 0:1. После этого команда реабилитировалась перед болельщиками в Серии А, одолев в гостях «Лечче» (2:0).

    Не сыграют: Колашинац, де Рон.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Состояние команды: «Аталанта» до этого проиграла финал Кубка Италии. Фанаты теперь рассчитывают на успех в Лиге Европы.

    Но букмекеры не считают итальянский клуб фаворитом. «Байер» находится в фантастической форме.

    «Байер»

    Путь к финалу: «Байер» в 1/8 финала с трудом прошел «Карабах». Эти матчи оказались невероятно трудными для «фармацевтов».

    В четвертьфинале подопечные Хаби Алонсо взяли верх над «Вест Хэмом». В 1/2 финала «Байер» одолел «Рому».

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    • Последние матчи: «Байер» выигрывает один матч за другим. Команда даже редко играет вничью.

    В мае коллектив Хаби Алонсо победил в четырех матчах из пяти. В этих встречах «Байеру» удалось забить 16 голов. Атака играет просто потрясающе.

    Не сыграют: У леверкузенского клуба потерь нет.

    Состояние команды: «Байер» нацелен закончить сезон на мажорной ноте. Задача номер один — завоевать трофей и остаться непобедимым.

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    Между собой «Байер» и «Аталанта» играли в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/22. Тогда сильнее оказалась итальянская команда. Клуб из Бергамо победил со счетом 3:2 и 1:0.

    Статистика для ставок

    • «Аталанта» в последних десяти матчах потерпела два поражения

    • «Байер» в нынешнем сезоне еще ни разу не уступал

    • «Аталанта» дважды победила «Байер» в 1/8 финала Лиги Европы-2021/22

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равным коэффициентом — 1.89.

    Прогноз: «Байер» находится в прекрасной форме. Скорее всего, леверкузенцы одержат очередную победу.

    Прогноз: В таком матче обязательно будут голевые атаки. Зрителям скучать не придется. Смогут забить обе команды.

    Ставки

    Ставка: победа «Байера» за 1.81.

    Ставка: обе команды забьют за 1.86

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    «Аталанта» — «Байер». 22 мая в финале Лиги Европы сыграют «Аталанта» и «Байер». Начало — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Байер» с коэффициентом 1.81.
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