Бундеслига. «Штутгарт» вырвал второе место у «Баварии»

Сезон в немецкой Бунедслиге завершился. «Серебряную салатницу» впервые выиграл «Байер», «Бавария» не смогла отстоять место вице-чемпиона, отдав его «Штутгарту».

Чемпион и вице-чемпион

Сезон в чемпионате Германия завершился победой «Байера». В 34-м туре леверкузенцы добились триумфа в поединке против «Аугсбурга» (2:1).

Счёт в матче на 12-й минуте открыл Виктор Бонифейс, затем преимущество «фармацевтов» удвоил Роберт Андрих. «Аугсбург» смог отыграть лишь один мяч, на 62-й минуте отличился Мерт Кёмюр.

«Байер» globallookpress.com

Битву за трофей проиграла «Бавария», на фоне провального сезона «немецкая машина» потерпела фиаско в матче против «Хоффенхайма» (2:4) и в итоге завершила чемпионат на третьем месте, набрав 72 очка.

Вице-чемпионом стал «Штутгарт», который вырвал второе место у «Баварии» лишь в последнем 34 туре. «Швабы» аккумулировали 73 пункта после победы над «Боруссией» из Гладбаха (4:0).

Кто в Лигу чемпионов?

«Байер», «Штутгарт» и «Бавария» сыграют в Лиге чемпионов в сезоне 2024/2025. Ещё две путевки в основную сетку ЛЧ завоевали «Лейпциг» и «Боруссия» из Дортмунда.

На четвёртом месте финишировал «Лейпциг», в рамках минувшего игрового дня команда сыграла вничью с «Айнтрахтом» (2:2) и заработала 65 баллов.

«Герта» — «Боруссия» Дортмунд globallookpress.com

Место в топ-5 и путёвку в Лигу чемпионов завоевала «Боруссия», клуб из Дортмунда аккумулировал 63 очка после победы над ФК «Дармштадт 98» (4:0).

Кто в Лигу Европы и Лигу конференций?

На шестом месте чемпионата финишировал «Айнтрахт», клуб по итогу сезона набрал 47 очков. Таким образом клуб завоевал путёвку в групповой этап Лиги Европы.

Седьмое место — итог выступления «Хоффенхайма», в новом еврокубковом сезоне «сине-белые» сыграют в квалификации Лиги конференций.

Кто покидает Бундеслигу?

«Дармштадт 98» и «Кёльн» мы в следующем сезоне Бундеслиге не увидим. Данный тандем не выступит в элите немецкого футбола. А вот «Бохум» еще поборется за сохранение прописки.

Соперник переходного матча — «Фортуна». Поединок за право остаться в Бундеслиге состоится в четверг, 23 мая.

Повышение в классе получили «Санкт-Паули» и «Хольштайн». Сезон 2024/2025 в Бундеслиге стартует 23 августа.