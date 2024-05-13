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    Бундеслига. Все участники Лиги чемпионов известны

    Итоги 33-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Бохум» — «Байер»
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    «Бохум» — «Байер»
    До окончания сезона в немецкой Бундеслиге остался 1 тур. Буквально пару недель назад досрочный титул чемпиона завоевал «Байер». Также определились все участники Лиги чемпионов. Продолжается борьба за путёвку в Лигу Европы и Лигу конференций. По итогам сезона Бундеслигу покинут «Кёльн» и «Дармштадт 98».

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 33 тура в турнирной таблице немецкого чемпионата произошли три изменения. На 7 место, которое может дать право сыграть в Лиге конференций, поднялся «Хоффенхайм». На 8 строчку опустился «Фрайбург».

    Местами поменялись «Хайденхайм» и «Аугсбург», которые расположились на 9 и 10 местах соответственно.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В зону вылета опустился «Унион», который теперь занимает 16 место, а вот «Майнц 05», в свою очередь, находится вне опасности, поднявшись на 15 строчку.

    Лига чемпионов

    За тур до финиша чемпионата Германии определились все 5 участников Лиги чемпионов сезона 2024/2025. Чемпион Бундеслиги «Байер» в рамках минувшего игрового дня на выезде разгромил «Бохум» (5:0) и набрал 87 очков.

    В составе победителей голами отметились Патрик Шик, Виктор Бонифейс, Амин Адли, Йосип Станишич и Алехандро Гримальдо.

    Гарри Кейн, игрок «Баварии»
    globallookpress.com

    На втором месте чемпионата идёт «Бавария», набрав 72 пункта. Мюнхенский коллектив в предпоследнем туре переиграл «Вольфсбург» (2:0). За «немецкую машину» мячи забили Ловро Звонарек и Леон Горецка.

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    • На третьей строчке расположился «Штутгарт», который аккумулировал 70 баллов после победы над «Аугсбургом» (1:0). Победный гол в составе «шваб» на 48-й минуте забил Серу Гирасси.

    Фанаты «Боруссии»
    globallookpress.com

    В топе расположился «Лейпциг», который в этом сезоне набрал 64 очка. В рамках 33 тура команда сыграла вничью с «Вердером» (1:1). Замыкает лигочемпионскую пятёрку «Боруссия» из Дортмунда, которая проиграла «Майнцу» (0:3). «Черно-желтые» в этом сезоне Бундеслиги набрали 60 пунктов.

    Лига Европы и Лига конференций

    На 6 месте расположился «Айнтрахт», который наверняка сыграет в Лиге Европы в следующем евросезоне. Прошедший тур для клуба прошел мирно, «Айнтрахт» обменялся голами с «Боруссией» М (1:1) и набрал 46 баллов.

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    • В Лигу конференций метит «Хоффенхайм», котоый имеет в активе 43 пункта. В минувшем туре команда разгромила аутсайдера Бундеслиги — «Дармштадт 98» (6:0).

    Зона вылета

    По итогам сезона Бундеслигу покинет «Дармштадт 98», который финишировал на последнем 18 месте с 17 очками в активе.

    Ещё два претендента на понижение в классе: «Унион» и «Кёльн», которые расположились на 16 и 17 местах соответственно.

    Тур №34

    Матчи заклчительного тура чемпионата Германии пройдут 18 мая.

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    Чемпион Германии «Байер» дома сыграет против «Аугсбурга», «Бавария» отправится в гости к «Хоффенхайму».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Штутгарт» примет «Боруссию» из Гладбаха, «Лейпциг» на выезде сразится с «Айнтрахтом», а «Боруссия» Дортмунд дома примет аутсайдера — команду «Дармштадт 98».

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