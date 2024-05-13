Бундеслига. Все участники Лиги чемпионов известны

До окончания сезона в немецкой Бундеслиге остался 1 тур. Буквально пару недель назад досрочный титул чемпиона завоевал «Байер». Также определились все участники Лиги чемпионов. Продолжается борьба за путёвку в Лигу Европы и Лигу конференций. По итогам сезона Бундеслигу покинут «Кёльн» и «Дармштадт 98».

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 33 тура в турнирной таблице немецкого чемпионата произошли три изменения. На 7 место, которое может дать право сыграть в Лиге конференций, поднялся «Хоффенхайм». На 8 строчку опустился «Фрайбург».

Местами поменялись «Хайденхайм» и «Аугсбург», которые расположились на 9 и 10 местах соответственно.

Календарь и таблица Бундеслиги

В зону вылета опустился «Унион», который теперь занимает 16 место, а вот «Майнц 05», в свою очередь, находится вне опасности, поднявшись на 15 строчку.

Лига чемпионов

За тур до финиша чемпионата Германии определились все 5 участников Лиги чемпионов сезона 2024/2025. Чемпион Бундеслиги «Байер» в рамках минувшего игрового дня на выезде разгромил «Бохум» (5:0) и набрал 87 очков.

В составе победителей голами отметились Патрик Шик, Виктор Бонифейс, Амин Адли, Йосип Станишич и Алехандро Гримальдо.

Гарри Кейн, игрок «Баварии» globallookpress.com

На втором месте чемпионата идёт «Бавария», набрав 72 пункта. Мюнхенский коллектив в предпоследнем туре переиграл «Вольфсбург» (2:0). За «немецкую машину» мячи забили Ловро Звонарек и Леон Горецка.

На третьей строчке расположился «Штутгарт», который аккумулировал 70 баллов после победы над «Аугсбургом» (1:0). Победный гол в составе «шваб» на 48-й минуте забил Серу Гирасси.

Фанаты «Боруссии» globallookpress.com

В топе расположился «Лейпциг», который в этом сезоне набрал 64 очка. В рамках 33 тура команда сыграла вничью с «Вердером» (1:1). Замыкает лигочемпионскую пятёрку «Боруссия» из Дортмунда, которая проиграла «Майнцу» (0:3). «Черно-желтые» в этом сезоне Бундеслиги набрали 60 пунктов.

Лига Европы и Лига конференций

На 6 месте расположился «Айнтрахт», который наверняка сыграет в Лиге Европы в следующем евросезоне. Прошедший тур для клуба прошел мирно, «Айнтрахт» обменялся голами с «Боруссией» М (1:1) и набрал 46 баллов.

В Лигу конференций метит «Хоффенхайм», котоый имеет в активе 43 пункта. В минувшем туре команда разгромила аутсайдера Бундеслиги — «Дармштадт 98» (6:0).

Зона вылета

По итогам сезона Бундеслигу покинет «Дармштадт 98», который финишировал на последнем 18 месте с 17 очками в активе.

Ещё два претендента на понижение в классе: «Унион» и «Кёльн», которые расположились на 16 и 17 местах соответственно.

Тур №34

Матчи заклчительного тура чемпионата Германии пройдут 18 мая.

Чемпион Германии «Байер» дома сыграет против «Аугсбурга», «Бавария» отправится в гости к «Хоффенхайму».

Все прогнозы на Бундеслигу

«Штутгарт» примет «Боруссию» из Гладбаха, «Лейпциг» на выезде сразится с «Айнтрахтом», а «Боруссия» Дортмунд дома примет аутсайдера — команду «Дармштадт 98».