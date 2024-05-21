ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Константин ТюкавинПора в Европу. Кто из российских игроков следующим выйдет из зоны комфорта?
  • 19:56
    • США справились с Латвией в матче чемпионата мира
  • 16:14
    • С Кейном, но без Рэшфорда: известен состав сборной Англии на Евро-2024
    Все новости спорта

    Беллингем обратился к Кроосу: Было очень приятно наслаждаться твоим футболом

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о решении партнера по команде Тони Крооса завершить карьеру после окончания Евро-2024.

    Тони Кроос и Джуд Беллингем
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тони Кроос и Джуд Беллингем

    «Одного года было недостаточно. Спасибо тебе за всё, что ты привнёс в игру. Было очень приятно наслаждаться твоим футболом и личностью, а более того, как товарищем по команде.

    В этом сезоне нам ещё многое предстоит сделать, но я желаю тебе и твоей семье всего наилучшего, что бы ни случилось в будущем. Легенда!», — написал Беллингем на своей странице в соц.сети.

  • Ла Лига. «Барселона» закрепилась на 2 месте чемпионата
  • Итоги 36-го тура чемпионата Испании по футболу
  • 18/05/2024

    • «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» 1-го июня в 22:00 мск. В нынешнем сезоне Кроос провел 45 матчей за «сливочных» во всех турнирах, забил гол и сделал 8 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Шведы пройдут групповой этап без потери очков?
  • Швеция — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Оформит ли «Црвена Звезда» дубль?
  • «Црвена Звезда» — «Войводина». Прогноз и ставки
  • 2.81
    •
  • «Байер» снова победит и завоюет трофей?
  • «Аталанта» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Войводина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.90
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Риека — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  5.16
  • Экспресс дня 22 мая
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бостон — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры