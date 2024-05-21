Беллингем обратился к Кроосу: Было очень приятно наслаждаться твоим футболом

Полузащитниквысказался о решении партнера по командезавершить карьеру после окончания Евро-2024.

«Одного года было недостаточно. Спасибо тебе за всё, что ты привнёс в игру. Было очень приятно наслаждаться твоим футболом и личностью, а более того, как товарищем по команде.

В этом сезоне нам ещё многое предстоит сделать, но я желаю тебе и твоей семье всего наилучшего, что бы ни случилось в будущем. Легенда!», — написал Беллингем на своей странице в соц.сети.

«Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» 1-го июня в 22:00 мск. В нынешнем сезоне Кроос провел 45 матчей за «сливочных» во всех турнирах, забил гол и сделал 8 голевых передач.