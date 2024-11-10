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    Фролова победила на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию

    Прочие Фигурное катание
    Анна Фролова заняла первое место на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию, который состоялся в Красноярске.

    Анна Фролова
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    Анна Фролова

    Фролова показала лучший результат в короткой программе и стала второй в произвольной.

    По итогам двух прокатов 19-летняя фигуристка набрала 218,91 балла.

    Второе место заняла Алина Горбачева (210,36).

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    • Тройку лучших замкнула Софья Акатьева (208,63).

    Гран-при России. 3-й этап. Красноярск

    Женщины. Итоговое положение, топ-6

    1. Анна Фролова — 218,91

    2. Алина Горбачева — 210,36

    3. Софья Акатьева — 208,63

    4. Софья Муравьева — 200,48

    5. Мария Агаева — 193,80

    6. Елизавета Куликова — 190,82

    Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Москве 16-17 ноября. На нем будут представлены одиночное катание и танцы на льду.

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