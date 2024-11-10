Фролова победила на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию

Анна Фролова Фото: globallookpress.com
Фролова показала лучший результат в короткой программе и стала второй в произвольной.
По итогам двух прокатов 19-летняя фигуристка набрала 218,91 балла.
Второе место заняла Алина Горбачева (210,36).
Тройку лучших замкнула Софья Акатьева (208,63).
Гран-при России. 3-й этап. Красноярск
Женщины. Итоговое положение, топ-6
Женщины. Итоговое положение, топ-6
1. Анна Фролова — 218,91
2. Алина Горбачева — 210,36
3. Софья Акатьева — 208,63
4. Софья Муравьева — 200,48
5. Мария Агаева — 193,80
6. Елизавета Куликова — 190,82
Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Москве 16-17 ноября. На нем будут представлены одиночное катание и танцы на льду.