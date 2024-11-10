Фролова победила на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию

заняла первое место на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию, который состоялся в Красноярске.

Фролова показала лучший результат в короткой программе и стала второй в произвольной.

По итогам двух прокатов 19-летняя фигуристка набрала 218,91 балла.

Второе место заняла Алина Горбачева (210,36).

Тройку лучших замкнула Софья Акатьева (208,63).

Гран-при России. 3-й этап. Красноярск Женщины. Итоговое положение, топ-6

1. Анна Фролова — 218,91

2. Алина Горбачева — 210,36

3. Софья Акатьева — 208,63

4. Софья Муравьева — 200,48

5. Мария Агаева — 193,80

6. Елизавета Куликова — 190,82

Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Москве 16-17 ноября. На нем будут представлены одиночное катание и танцы на льду.