До матча
«Спартак»
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 14-ти матчах. На счету «красно-белых» 7 побед, 4 ничьи и 3 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 21:12.
В крайнем туре «Спартак» взял три очка в дерби с ЦСКА, обыграв армейцев на их поле со счетом 2:0. Эта победа стала для подопечных Станковича третьей в четырех последних матчах. До этого «красно-белые» обыграли «Пари НН» (2:0) и «Ростов» (3:0), но уступили «Краснодару» (0:3).
В начале недели «Спартак» проиграл на своем поле «Ростову» (0:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Ответная игра состоится 27 ноября.
«Акрон»
«Акрон» набрал 16 очков в 14-ти матчах и на данный момент расположился на 9-й строчке в турнирной таблице. На счету команды из Тольятти 4 победы, 4 ничьи и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 19:26.
Подопечные Заура Тедеева одержали победу в крайнем туре РПЛ, всухую обыграв в Самаре «Крылья Советов» (2:0). До этого «Акрон» ушел от поражения в Махачкале, забив местному «Динамо» в компенсированное время — ничья 1:1.
Личные встречи
Команды встречались между собой в 1/4 финала Кубка России Пути регионов сезона 2022/2023. «Акрон» выбил «Спартак» из турнира, одержав победу со счетом 2:1.
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