«Спартак» на своем поле сыграет с «Акроном» в матче 15-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 15:15 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Спартак»

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 14-ти матчах. На счету «красно-белых» 7 побед, 4 ничьи и 3 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 21:12.

В крайнем туре «Спартак» взял три очка в дерби с ЦСКА, обыграв армейцев на их поле со счетом 2:0. Эта победа стала для подопечных Станковича третьей в четырех последних матчах. До этого «красно-белые» обыграли «Пари НН» (2:0) и «Ростов» (3:0), но уступили «Краснодару» (0:3).

В начале недели «Спартак» проиграл на своем поле «Ростову» (0:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Ответная игра состоится 27 ноября.

«Акрон»

«Акрон» набрал 16 очков в 14-ти матчах и на данный момент расположился на 9-й строчке в турнирной таблице. На счету команды из Тольятти 4 победы, 4 ничьи и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 19:26.

Подопечные Заура Тедеева одержали победу в крайнем туре РПЛ, всухую обыграв в Самаре «Крылья Советов» (2:0). До этого «Акрон» ушел от поражения в Махачкале, забив местному «Динамо» в компенсированное время — ничья 1:1.

Личные встречи

Команды встречались между собой в 1/4 финала Кубка России Пути регионов сезона 2022/2023. «Акрон» выбил «Спартак» из турнира, одержав победу со счетом 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Акрон» с коэффициентом 2.00.