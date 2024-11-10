10 ноября в 15-м туре российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле примет «Акрон». Начало поединка запланировано на 15:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: москвичи пока что не особо радуют своих поклонников.

В настоящий момент московский коллектив смог набрать 25 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице.

Команда из Москвы смогла забить 21 мяч, а пропустила всего 12.

Последние матчи: в прошлых турах «красно-белые» переиграли ЦСКА (2:0) и «Пари НН» (2:0).

До этого «народная команда» уступила «Краснодару» (0:3), но выиграла у «Ростова» (3:0).

Прогнозы и ставки на РПЛ

В последнем же матче коллектив из столицы России проиграл «Ростову» (0:1) в Кубке страны.

Не сыграют: дисквалифицирован у столичной команды Руслан Литвинов.

Состояние команды: на тренера команды Деяна Станковича возлагались большие надежды перед стартом сезоне, но пока что он их не оправдывает.

Эксперты считают, что «Спартак» уже может забыть о чемпионском титуле. Максимумом спартаковцев в этом сезоне является тройка сильнейших и борьба за Кубок страны.

«Акрон»

Турнирное положение: тольяттинский коллектив сразу же стал середняком лиги.

Сейчас команда из Тольятти имеет на своем счету 16 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Тольяттинцы забили всего 19 мячей, а в свои ворота пропустили целых 26.

Последние матчи: в прошлых турах «Акрон» победил «Крылья Советов» (2:0) и сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).

До этого же подопечные Заура Тедеева крупно проиграли «Зениту» (0:5) и поделили очки с «Пари НН» (2:2).

Также команда пробилась в Путь регионов Кубка России, где сыграет против «Шинника».

Не сыграют: травмирован Александр Васютин.

Состояние команды: «Акрон» только повысился в классе, проводит дебютный сезон в РПЛ и уже является грозной силой.

Команда быстро адаптировалась к РПЛ и стала середняком лиги. Легко с этой командой не бывает никому. Задачей же «Акрона» является закрепиться в сильнейшей лиге страны.

Комментарий Рината Билялетдинова

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями перед матчем 15-го тура РПЛ:

После дерби с «Крыльями» у «Акрона» в большей степени эмоциональное опустошение может быть. Порой выход из эйфории забирает не меньше сил, чем после поражения. В этом деле нужен опыт, а его недостаточно. И Дзюбы одного тоже недостаточно. В «Спартаке» психологическая усталость налицо. И результата нет постоянного, который может подстегивать, подсказывать, что ты идешь верной дорогой. Ринат Билялетдинов

Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

Статистика для ставок

«Спартак» выиграл 3 из последних 4 матчей во всех турнирах

«Акрон» выиграл 1 из последних 6 матчей во всех турнирах

В прошлом сезоне «Акрон» победил «Спартак» со счетом 2:1 в рамках Кубка России

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спратак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.32. Ничья — в 5.40, победа «Акрона» — в 9.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

Прогноз: Спартаковцы часто пропускают, а «Акрон» почти всегда забивают, поэтому ждем, что обе команды смогут забить.

Ставка: обе забьют за 2.00.

Прогноз: также предположим, что начало будет сложным для «Спартака» и «Акрон» не уступит ему в первом тайме.

Ставка: победа «Акрона» или ничья в первом тайме за 2.02.