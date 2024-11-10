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    «Спартак» и «Акрон» забьют друг другу

    «Спартак» — «Акрон». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат России, 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Акрон»
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    Артем Дзюба («Акрон»)
    10 ноября в 15-м туре российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле примет «Акрон». Начало поединка запланировано на 15:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Ноября 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 15:15 Акрон

    Акрон

  • Тольятти
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: москвичи пока что не особо радуют своих поклонников.

    В настоящий момент московский коллектив смог набрать 25 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице.

    Спартак — Акрон: коэффициенты букмекеров

    Команда из Москвы смогла забить 21 мяч, а пропустила всего 12.

    Последние матчи: в прошлых турах «красно-белые» переиграли ЦСКА (2:0) и «Пари НН» (2:0).

    До этого «народная команда» уступила «Краснодару» (0:3), но выиграла у «Ростова» (3:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В последнем же матче коллектив из столицы России проиграл «Ростову» (0:1) в Кубке страны.

    Не сыграют: дисквалифицирован у столичной команды Руслан Литвинов.

    Состояние команды: на тренера команды Деяна Станковича возлагались большие надежды перед стартом сезоне, но пока что он их не оправдывает.

    Эксперты считают, что «Спартак» уже может забыть о чемпионском титуле. Максимумом спартаковцев в этом сезоне является тройка сильнейших и борьба за Кубок страны.

    «Акрон»

    Турнирное положение: тольяттинский коллектив сразу же стал середняком лиги.

    Сейчас команда из Тольятти имеет на своем счету 16 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

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  • 05/11/2024

    • Тольяттинцы забили всего 19 мячей, а в свои ворота пропустили целых 26.

    Последние матчи: в прошлых турах «Акрон» победил «Крылья Советов» (2:0) и сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).

    До этого же подопечные Заура Тедеева крупно проиграли «Зениту» (0:5) и поделили очки с «Пари НН» (2:2).

    Также команда пробилась в Путь регионов Кубка России, где сыграет против «Шинника».

    Не сыграют: травмирован Александр Васютин.

    Состояние команды: «Акрон» только повысился в классе, проводит дебютный сезон в РПЛ и уже является грозной силой.

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    Команда быстро адаптировалась к РПЛ и стала середняком лиги. Легко с этой командой не бывает никому. Задачей же «Акрона» является закрепиться в сильнейшей лиге страны.

    Комментарий Рината Билялетдинова

    Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями перед матчем 15-го тура РПЛ:

  • После дерби с «Крыльями» у «Акрона» в большей степени эмоциональное опустошение может быть. Порой выход из эйфории забирает не меньше сил, чем после поражения. В этом деле нужен опыт, а его недостаточно. И Дзюбы одного тоже недостаточно. В «Спартаке» психологическая усталость налицо. И результата нет постоянного, который может подстегивать, подсказывать, что ты идешь верной дорогой.
  • Ринат Билялетдинов

    • Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» выиграл 3 из последних 4 матчей во всех турнирах

    • «Акрон» выиграл 1 из последних 6 матчей во всех турнирах

    • В прошлом сезоне «Акрон» победил «Спартак» со счетом 2:1 в рамках Кубка России

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спратак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.32. Ничья — в 5.40, победа «Акрона» — в 9.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

    Прогноз: Спартаковцы часто пропускают, а «Акрон» почти всегда забивают, поэтому ждем, что обе команды смогут забить.

    Ставка: обе забьют за 2.00.

    Прогноз: также предположим, что начало будет сложным для «Спартака» и «Акрон» не уступит ему в первом тайме.

    Ставка: победа «Акрона» или ничья в первом тайме за 2.02.

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    «Спартак» — «Акрон»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. «Спартак» и «Акрон» забьют друг другу
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