Спартак
Акрон
«Спартак»
Турнирное положение: москвичи пока что не особо радуют своих поклонников.
В настоящий момент московский коллектив смог набрать 25 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице.
Спартак — Акрон: коэффициенты букмекеров
Команда из Москвы смогла забить 21 мяч, а пропустила всего 12.
Последние матчи: в прошлых турах «красно-белые» переиграли ЦСКА (2:0) и «Пари НН» (2:0).
До этого «народная команда» уступила «Краснодару» (0:3), но выиграла у «Ростова» (3:0).
В последнем же матче коллектив из столицы России проиграл «Ростову» (0:1) в Кубке страны.
Не сыграют: дисквалифицирован у столичной команды Руслан Литвинов.
Состояние команды: на тренера команды Деяна Станковича возлагались большие надежды перед стартом сезоне, но пока что он их не оправдывает.
Эксперты считают, что «Спартак» уже может забыть о чемпионском титуле. Максимумом спартаковцев в этом сезоне является тройка сильнейших и борьба за Кубок страны.
«Акрон»
Турнирное положение: тольяттинский коллектив сразу же стал середняком лиги.
Сейчас команда из Тольятти имеет на своем счету 16 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.
Тольяттинцы забили всего 19 мячей, а в свои ворота пропустили целых 26.
Последние матчи: в прошлых турах «Акрон» победил «Крылья Советов» (2:0) и сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).
До этого же подопечные Заура Тедеева крупно проиграли «Зениту» (0:5) и поделили очки с «Пари НН» (2:2).
Также команда пробилась в Путь регионов Кубка России, где сыграет против «Шинника».
Не сыграют: травмирован Александр Васютин.
Состояние команды: «Акрон» только повысился в классе, проводит дебютный сезон в РПЛ и уже является грозной силой.
Команда быстро адаптировалась к РПЛ и стала середняком лиги. Легко с этой командой не бывает никому. Задачей же «Акрона» является закрепиться в сильнейшей лиге страны.
Комментарий Рината Билялетдинова
Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов,
Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.
Статистика для ставок
- «Спартак» выиграл 3 из последних 4 матчей во всех турнирах
- «Акрон» выиграл 1 из последних 6 матчей во всех турнирах
- В прошлом сезоне «Акрон» победил «Спартак» со счетом 2:1 в рамках Кубка России
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спратак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.32. Ничья — в 5.40, победа «Акрона» — в 9.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.
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Прогноз: Спартаковцы часто пропускают, а «Акрон» почти всегда забивают, поэтому ждем, что обе команды смогут забить.
Ставка: обе забьют за 2.00.
Прогноз: также предположим, что начало будет сложным для «Спартака» и «Акрон» не уступит ему в первом тайме.
Ставка: победа «Акрона» или ничья в первом тайме за 2.02.