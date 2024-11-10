Челси
Арсенал Лондон
«Челси»
Турнирное положение: команда из столицы Англии в этом сезоне идет достаточно неплохо.
Столичный коллектив смог набрать 18 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.
Челси — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров
«Аристократы» смогли 20 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.
Последние матчи: «пенсионеры» в прошлых тура сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и переиграли «Ньюкасл» (2:1).
Также «синие» проиграли «Ньюкаслу» (0:2) и покинули Кубок английской лиги.
Помимо этого, лондонцы разгромили «Панатинаикос» (4:1) и «Ноа» (8:0) в Лиге конференций.
Не сыграют: в составе лондонской команды травмированы Джейдон Санчо и Омари Келлиман.
Состояние команды: пока что коллектив из Лондона отлично себя показывает. Конечно, «Челси» будет крайне сложно побороться за чемпионский титул, но вот за место в зоне Лиги чемпионов вполне реально.
Также подопечные Энцо Марески являются одними из фаворитов Лиги конференций. Там ведь нет крайне сложных соперником.
«Арсенал»
Турнирное положение: «канониры» идут в этом сезоне не так хорошо, как в прошлом.
«Красные» имеют в своем активе 18 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.
Команда из столицы Англии смогла 17 раз поразить ворота соперника и 11 раз пропустила в свои.
Последние матчи: столичный коллектив в прошлом туре проиграл «Ньюкаслу» (0:1), а до этого лондонцы сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2).
Также команда из Лондона разгромила «Престон» (3:0) и пробилась в четвертьфинал Кубка английской лиги.
Помимо этого, лондонский коллектив победил «Шахтер» (1:0), но проиграл «Интеру» (0:1) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: в лазарете находятся Киран Тирни, Деклан Райс, Рикардо Калафьори и Такехиро Томиясу.
Состояние команды: этот сезон для подопечных Микеля Артеты складывается крайне сложно. «Арсенал» частенько теряет очки и пока не может угнаться за двумя лидерами.
Скорее всего, все будет, как и всегда: «Арсенал» будет в зоне Лиги чемпионов, а также постараемся выиграть Кубок, но не более того.
Статистика для ставок
- «Челси» проиграл 1 из последних 5 матчей во всех турнирах
- «Арсенал» проиграл 3 из последних 6 матчей во всех турнирах
- В прошлом очном матче 23 апреля «Арсенал» разгромил «Челси» со счетом 5:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.45. Ничья — в 3.40, победа «Челси» — в 2.85.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.
- 1.93Реал — Осасуна: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.08Санкт-Паули — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.05Страсбур — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому наиболее вероятным исходом видится ничья.
Ставка: ничья за 3.40.
Прогноз: также думается, что будет осторожная игра, поэтому команды могут и не забить три мяча на двоих.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.