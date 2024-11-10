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    Смогут ли «Челси» и «Арсенал» определить сильнейшего?

    «Челси» — «Арсенал». Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 10 ноября 2024 года

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    «Челси»
    10 ноября в 11-м туре чемпионата Англии «Челси» на своем поле примет «Арсенал». Начало поединка запланировано на 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Ноября 2024 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 19:30 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
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    «Челси»

    Турнирное положение: команда из столицы Англии в этом сезоне идет достаточно неплохо.

    Столичный коллектив смог набрать 18 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

    Челси — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    «Аристократы» смогли 20 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: «пенсионеры» в прошлых тура сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и переиграли «Ньюкасл» (2:1).

    Также «синие» проиграли «Ньюкаслу» (0:2) и покинули Кубок английской лиги.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Помимо этого, лондонцы разгромили «Панатинаикос» (4:1) и «Ноа» (8:0) в Лиге конференций.

    Не сыграют: в составе лондонской команды травмированы Джейдон Санчо и Омари Келлиман.

    Состояние команды: пока что коллектив из Лондона отлично себя показывает. Конечно, «Челси» будет крайне сложно побороться за чемпионский титул, но вот за место в зоне Лиги чемпионов вполне реально.

    Также подопечные Энцо Марески являются одними из фаворитов Лиги конференций. Там ведь нет крайне сложных соперником.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «канониры» идут в этом сезоне не так хорошо, как в прошлом.

    «Красные» имеют в своем активе 18 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

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    • Команда из столицы Англии смогла 17 раз поразить ворота соперника и 11 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: столичный коллектив в прошлом туре проиграл «Ньюкаслу» (0:1), а до этого лондонцы сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2).

    Также команда из Лондона разгромила «Престон» (3:0) и пробилась в четвертьфинал Кубка английской лиги.

    Помимо этого, лондонский коллектив победил «Шахтер» (1:0), но проиграл «Интеру» (0:1) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: в лазарете находятся Киран Тирни, Деклан Райс, Рикардо Калафьори и Такехиро Томиясу.

    Состояние команды: этот сезон для подопечных Микеля Артеты складывается крайне сложно. «Арсенал» частенько теряет очки и пока не может угнаться за двумя лидерами.

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    Скорее всего, все будет, как и всегда: «Арсенал» будет в зоне Лиги чемпионов, а также постараемся выиграть Кубок, но не более того.

    Статистика для ставок

    • «Челси» проиграл 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

    • «Арсенал» проиграл 3 из последних 6 матчей во всех турнирах

    • В прошлом очном матче 23 апреля «Арсенал» разгромил «Челси» со счетом 5:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.45. Ничья — в 3.40, победа «Челси» — в 2.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому наиболее вероятным исходом видится ничья.

    Ставка: ничья за 3.40.

    Прогноз: также думается, что будет осторожная игра, поэтому команды могут и не забить три мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.

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    «Челси» — «Арсенал»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Челси» и «Арсенал» определить сильнейшего?
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