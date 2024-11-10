Гендиректор «Спартака»: Скауты готовят «shadow team»

Генеральный директор «Спартака»высказался по поводу предстоящего собрания руководства клуба.

«Это внутреннее дело клуба. Единственное, что могу сказать: абсолютно все слухи о том, что кого-то мы подписываем или не подписываем, которые происходили с сентября по настоящий момент, не соответствуют действительности.

Внутри мы приняли решение, что доигрываем эту часть сезона и только после этого принимаем решение по дальнейшим шагам. На данный момент вся информация, которая поступала — слухи.

Вратари — один из главных вопросов? Не обязательно. Работа скаутской службы заключается в том, чтобы подготовить так называемую "shadow team". То есть возможное усиление на любую позицию. А дальше уже спортивный директор и тренер принимают решение, какие позиция наиболее приоритетные.

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Эти решения принимаются на основе игры. У нас еще осталось до конца сезона несколько игр, после этого будет финальное решение», — сказал Малышев, слова которого передает «Спорт-Экспресс».