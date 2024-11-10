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    Гендиректор «Спартака»: Скауты готовят «shadow team»

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    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался по поводу предстоящего собрания руководства клуба.

    Олег Малышев
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    Олег Малышев

    «Это внутреннее дело клуба. Единственное, что могу сказать: абсолютно все слухи о том, что кого-то мы подписываем или не подписываем, которые происходили с сентября по настоящий момент, не соответствуют действительности.

    Внутри мы приняли решение, что доигрываем эту часть сезона и только после этого принимаем решение по дальнейшим шагам. На данный момент вся информация, которая поступала — слухи.

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    • Вратари — один из главных вопросов? Не обязательно. Работа скаутской службы заключается в том, чтобы подготовить так называемую "shadow team". То есть возможное усиление на любую позицию. А дальше уже спортивный директор и тренер принимают решение, какие позиция наиболее приоритетные.

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    Эти решения принимаются на основе игры. У нас еще осталось до конца сезона несколько игр, после этого будет финальное решение», — сказал Малышев, слова которого передает «Спорт-Экспресс».

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