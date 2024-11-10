10 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Зенит». Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: грозненский клуб продолжает идти в зоне вылета в таблице РПЛ с 9 очками.

Последние матчи: в 14-м туре «Ахмат» уступил на своем поле «Пари НН» (0:2). Первый тайм был равный и не принес забитых мячей. В начале второго тайма Садулаев мог вывести команду вперед, но не реализовал пенальти, и почти сразу нижегородцы забили гол, а в самом конце удвоили преимущество.

В Кубке России было поражение от «Зенита» (0:3) и победа в РПЛ над «Ростовом» (3:2).

Не сыграют: травмированы Харин, Богосавац и Бериша, перебор карточек у Камило.

Состояние команды: при новом главном тренере Сергее Ташуеве игра «Ахмата» стало гораздо привлекательней, но очков в таблице не сильно прибавилось. Грозненцы как шли в зоне вылета, так и продолжают идти. При этом команда стала играть гораздо выше и часто проваливается в обороне.

«Зенит»

Турнирное положение: пока «Зенит» идет вторым в таблице РПЛ с 33 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 14-м туре РПЛ команда Сергея Семака на своем поле победила «Динамо» Махачкала со счетом 2:1. Питерцы контролировали ход встречи с первых минут и заслуженно взяли три очка, забив оба мяча (Нино и Гонду) на 12-й и 15-й минутах. Соперник смог ответить голом только в середине второго тайма.

В Кубке России был разгромлен как раз «Ахмат» (3:0), а ранее была ничья с «Локомотивом» (1:1).

Не сыграют: травмированы Латышонок, Нино, Глушенков, Волков и Кержаков.

Состояние команды: в этом сезоне «Зенит» не выглядит на голову сильнее своих соперников, но постоянно набирает очки, порой только на классе. Несмотря на потерю нескольких ведущих футболистов, скамейка запасных у Семака сейчас на зависть многим, и он сможет почти безболезненно заменить травмированных.

Комментарий Дмитрия Ледяхова

Известный в прошлом футболист и бывший тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями перед матчем 14-го тура РПЛ:

Кредит доверия к Ташуеву еще есть. Но я же работал в Грозном, там все непредсказуемо, за секунду может поменяться. Из серии «утром деньги — вечером стулья». Ему дали время, и его много прошло, а результаты по большому счету не меняются. В Грозном у «Зенита» всегда были проблемы. И в бытность, когда мы там тренировали. Но питерцы выглядят очень неплохо в любом составе. Есть большой запас прочности. Но оттого «Ахмату» проще точно не будет. С такой игрой в обороне. Очень сложно хозяевам набрать очки. Игорь Ледяхов

Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

Статистика для ставок

В Кубке России «Зенит» выиграл со счетом 3:0

В прошлом сезоне «Ахмат» потерпел разгромное поражение дома со счетом 1:5

В Санкт-Петербурге также выиграл «Зенит» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмата» дают 6,70, а на «Зенит» — 1,52, ничью букмекеры оценивают в 4,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,12, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.

Прогноз: недавно команды встречись в Кубке России, и тогда «Зенит» без проблем обыграл «Ахмат» не основным составом. Обе команды понесли потери без этой игре, но серьезнее они скажутся на грозненском клубе.

Ставка: победа «Зенита» с форой -1 за 1,80.

Прогноз: питерцы вполне способны решить вопрос с результатом уже в первые 45 минут, поэтому можно рискнуть.

Ставка: победа «Зенита» с форой -1 в первом тайме за 3,60.