Ахмат
Зенит
«Ахмат»
Турнирное положение: грозненский клуб продолжает идти в зоне вылета в таблице РПЛ с 9 очками.
Последние матчи: в 14-м туре «Ахмат» уступил на своем поле «Пари НН» (0:2). Первый тайм был равный и не принес забитых мячей. В начале второго тайма Садулаев мог вывести команду вперед, но не реализовал пенальти, и почти сразу нижегородцы забили гол, а в самом конце удвоили преимущество.
Ахмат — Зенит: коэффициенты букмекеров
В Кубке России было поражение от «Зенита» (0:3) и победа в РПЛ над «Ростовом» (3:2).
Не сыграют: травмированы Харин, Богосавац и Бериша, перебор карточек у Камило.
Состояние команды: при новом главном тренере Сергее Ташуеве игра «Ахмата» стало гораздо привлекательней, но очков в таблице не сильно прибавилось. Грозненцы как шли в зоне вылета, так и продолжают идти. При этом команда стала играть гораздо выше и часто проваливается в обороне.
«Зенит»
Турнирное положение: пока «Зенит» идет вторым в таблице РПЛ с 33 очками.
Последние матчи: в 14-м туре РПЛ команда Сергея Семака на своем поле победила «Динамо» Махачкала со счетом 2:1. Питерцы контролировали ход встречи с первых минут и заслуженно взяли три очка, забив оба мяча (Нино и Гонду) на 12-й и 15-й минутах. Соперник смог ответить голом только в середине второго тайма.
В Кубке России был разгромлен как раз «Ахмат» (3:0), а ранее была ничья с «Локомотивом» (1:1).
Не сыграют: травмированы Латышонок, Нино, Глушенков, Волков и Кержаков.
Состояние команды: в этом сезоне «Зенит» не выглядит на голову сильнее своих соперников, но постоянно набирает очки, порой только на классе. Несмотря на потерю нескольких ведущих футболистов, скамейка запасных у Семака сейчас на зависть многим, и он сможет почти безболезненно заменить травмированных.
Комментарий Дмитрия Ледяхова
Известный в прошлом футболист и бывший тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов,
Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.
Статистика для ставок
- В Кубке России «Зенит» выиграл со счетом 3:0
- В прошлом сезоне «Ахмат» потерпел разгромное поражение дома со счетом 1:5
- В Санкт-Петербурге также выиграл «Зенит» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмата» дают 6,70, а на «Зенит» — 1,52, ничью букмекеры оценивают в 4,60.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,12, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.
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- 2.05Страсбур — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: недавно команды встречись в Кубке России, и тогда «Зенит» без проблем обыграл «Ахмат» не основным составом. Обе команды понесли потери без этой игре, но серьезнее они скажутся на грозненском клубе.
Ставка: победа «Зенита» с форой -1 за 1,80.
Прогноз: питерцы вполне способны решить вопрос с результатом уже в первые 45 минут, поэтому можно рискнуть.
Ставка: победа «Зенита» с форой -1 в первом тайме за 3,60.