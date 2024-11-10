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    «Ахмат» — «Зенит». Ставка (к. 1.80) и прогноз на чемпионат России 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Зенит»
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    Андрей Мостовой
    10 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Зенит». Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Ноября 2024 года

    Ахмат

  • Грозный
    •  Ахмат 17:30 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •

    «Ахмат»

    Турнирное положение: грозненский клуб продолжает идти в зоне вылета в таблице РПЛ с 9 очками.

    Последние матчи: в 14-м туре «Ахмат» уступил на своем поле «Пари НН» (0:2). Первый тайм был равный и не принес забитых мячей. В начале второго тайма Садулаев мог вывести команду вперед, но не реализовал пенальти, и почти сразу нижегородцы забили гол, а в самом конце удвоили преимущество.

    Ахмат — Зенит: коэффициенты букмекеров

    В Кубке России было поражение от «Зенита» (0:3) и победа в РПЛ над «Ростовом» (3:2).

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  • 05/11/2024

    • Не сыграют: травмированы Харин, Богосавац и Бериша, перебор карточек у Камило.

    Состояние команды: при новом главном тренере Сергее Ташуеве игра «Ахмата» стало гораздо привлекательней, но очков в таблице не сильно прибавилось. Грозненцы как шли в зоне вылета, так и продолжают идти. При этом команда стала играть гораздо выше и часто проваливается в обороне.

    «Зенит»

    Турнирное положение: пока «Зенит» идет вторым в таблице РПЛ с 33 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 14-м туре РПЛ команда Сергея Семака на своем поле победила «Динамо» Махачкала со счетом 2:1. Питерцы контролировали ход встречи с первых минут и заслуженно взяли три очка, забив оба мяча (Нино и Гонду) на 12-й и 15-й минутах. Соперник смог ответить голом только в середине второго тайма.

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    В Кубке России был разгромлен как раз «Ахмат» (3:0), а ранее была ничья с «Локомотивом» (1:1).

    Не сыграют: травмированы Латышонок, Нино, Глушенков, Волков и Кержаков.

    Состояние команды: в этом сезоне «Зенит» не выглядит на голову сильнее своих соперников, но постоянно набирает очки, порой только на классе. Несмотря на потерю нескольких ведущих футболистов, скамейка запасных у Семака сейчас на зависть многим, и он сможет почти безболезненно заменить травмированных.

    Комментарий Дмитрия Ледяхова

    Известный в прошлом футболист и бывший тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями перед матчем 14-го тура РПЛ:

  • Кредит доверия к Ташуеву еще есть. Но я же работал в Грозном, там все непредсказуемо, за секунду может поменяться. Из серии «утром деньги — вечером стулья». Ему дали время, и его много прошло, а результаты по большому счету не меняются. В Грозном у «Зенита» всегда были проблемы. И в бытность, когда мы там тренировали. Но питерцы выглядят очень неплохо в любом составе. Есть большой запас прочности. Но оттого «Ахмату» проще точно не будет. С такой игрой в обороне. Очень сложно хозяевам набрать очки.
  • Игорь Ледяхов

    • Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

    Статистика для ставок

    • В Кубке России «Зенит» выиграл со счетом 3:0

    • В прошлом сезоне «Ахмат» потерпел разгромное поражение дома со счетом 1:5

    • В Санкт-Петербурге также выиграл «Зенит» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмата» дают 6,70, а на «Зенит» — 1,52, ничью букмекеры оценивают в 4,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,12, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.

    Прогноз: недавно команды встречись в Кубке России, и тогда «Зенит» без проблем обыграл «Ахмат» не основным составом. Обе команды понесли потери без этой игре, но серьезнее они скажутся на грозненском клубе.

    Ставка: победа «Зенита» с форой -1 за 1,80.

    Прогноз: питерцы вполне способны решить вопрос с результатом уже в первые 45 минут, поэтому можно рискнуть.

    Ставка: победа «Зенита» с форой -1 в первом тайме за 3,60.

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    «Ахмат» — «Зенит»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. Чемпион сходу возьмется за дело
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