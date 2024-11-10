ЦСКА выиграл у «Крыльев Советов» благодаря позднему голу Кругового

Московскийодержал победу над самарскимив рамках 15-го тура РПЛ.

Матч в Самаре завершился со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.

Автором победного гола стал защитник «армейцев» Данил Круговой, поразивший ворота хозяев поля на 84-й минуте.

Первый мяч ЦСКА в этой игре забил тоже защитник — Игорь Дивеев.

У «Крыльев Советов» отличился Игорь Дмитриев.

Безвыигрышная серия «Крыльев» теперь составляет семь матчей. На этом отрезке у самарцев четыре поражения.

ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ — 27 очков. «Крылья Советов» находятся на 12-й строчке — 12 очков.