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    Тамерлан Мусаев«Крылья Советов» — ЦСКА 1:2. Онлайн
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    ЦСКА выиграл у «Крыльев Советов» благодаря позднему голу Кругового

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    Московский ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в рамках 15-го тура РПЛ.

    Данил Круговой
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    Данил Круговой

    Матч в Самаре завершился со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.

    Автором победного гола стал защитник «армейцев» Данил Круговой, поразивший ворота хозяев поля на 84-й минуте.

    Первый мяч ЦСКА в этой игре забил тоже защитник — Игорь Дивеев.

    У «Крыльев Советов» отличился Игорь Дмитриев.

    Безвыигрышная серия «Крыльев» теперь составляет семь матчей. На этом отрезке у самарцев четыре поражения.

    ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ — 27 очков. «Крылья Советов» находятся на 12-й строчке — 12 очков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — ЦСКА 1:2
    Голы: : (32'), 0:1 Игорь Дивеев (45+5'), 1:1 Игорь Дмитриев (60'), 1:2 Данил Круговой (84') Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Гленн Бейл, Кирилл Печенин, Илья Гапонов, Игорь Дмитриев, Виктор Мендес, Иван Олейников, Роман Ежов, Иван Сергеев ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес, Хелвен, Матвей Лукин, Матвей Кисляк, Аббосбек Файзуллаев, Адольфо Гайч, Секу Койта, Сауль Гуарирапа, Pjanic M. Предупреждения: Секу Койта (18'), Иван Олейников (35'), Виктор Мендес (45+1'), (90+6')
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