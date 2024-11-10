В рамках 12-го тура итальянской Серии А «Интер» на своем поле примет «Наполи». Поединок пройдет 10 ноября и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: Миланская команда занимает 2-е место в таблице Серии А с 24 очками в активе после 11-и туров. «Интер» отстает от «Наполи» лишь на 1 балл.

На своем поле миланская команда уже потеряла драгоценные очки, занимая по этому показателю 3-е место в лиге. Дома «Интер» набрал 13 очков из 18-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Арсенал» в рамках общего этапа Лиги чемпионов со счетом 1:0, забив единственный гол на 45+3-й минуте.

У «Интера» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период команда обыграла «Венецию» (1:0), «Эмполи» (3:0), а также сыграла вничью с «Ювентусом» (4:4).

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Тайон Бьюкенен и Карлос Аугусто (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Интер» продолжает борьбу с «Наполи» за лидерство в чемпионате Италии. Миланская команда находится в отличной форме и точно даст бой неаполитанцам.

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров Серии А. За 11 встреч форвард отметился 7-ю голами и 2 голевыми передачами.

«Наполи»

Турнирное положение: Неаполитанцы располагаются на 1-й позиции в Серии А с 25-ю очками в активе после 11-и туров. «Наполи» опережают «Интер» всего на 1 балл — вся борьба еще впереди.

Стоит отметить, что неаполитанцы не являются лучшей командой в лиге по результатам гостевых встреч, занимая 4-е место в лиге по этому показателю. «Наполи» набрал 10 очков из 15-и возможных в гостях.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда неожиданно уступила на своем поле «Аталанте» со счетом 0:3, а до этого «Наполи» обыграл «Милан» (2:0), забив все голы еще в 1-м тайме.

За последние 5 матчей в Серии А команда проиграла только 1 раз при 4-х победах. За этот период «Наполи» также обыграл «Лечче» (1:0), «Эмполи» (1:0) и «Комо» (3:1).

Не сыграют: Станислав Лоботка и Мариу Руй (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Наполи» проводит отличный сезон, борясь за чемпионство. У команды отличная оборона, но нет топовой атакующей линии, что может стать проблемой в борьбе за звание чемпиона Италии.

«Наполи» довольно редко обыгрывает «Интер» в очных противостояниях. В последней встрече команды сыграли вничью со счетом 1:1. Неаполитанцы в том матче сумели сравнять счет на 81-й минуте.

Статистика для ставок

«Интер» не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей

В нынешнем сезоне «Наполи» проиграл всего 2 раза

В последних 5-и очных встречах «Наполи» обыгрывал «Интер» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интера» — 1.85, победа «Наполи» — 4.20, ничья — 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды поделят очки в предстоящем матче, показав довольно яркую игру.

Ставка: Ничья за 3.70.

Прогноз: Ничья точно не будет нулевой. Обе команды точно забьют хотя бы по 1-му голу.

Ставка: Обе забьют за 1.78.