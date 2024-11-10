1-й таймДинамо — Пари ННОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Константин Тюкавин«Динамо» — «Пари НН». Онлайн Пеп ГвардиолаПроверка на прочность. Разгром от «Спортинга» обнажил проблемы, с которыми столкнулся «Ман Сити» Марвин Чуни15-й тур РПЛ. Билялетдинов верит в оборону «Рубина», Ледяхов ждет Дзюбу в матче со «Спартаком»
  • 19:30
    • «Локомотив» оказался сильнее «Ак Барса» в матче КХЛ
  • 19:25
    • Гол Мусиалы принес «Баварии» победу над «Санкт-Паули»
  • 18:38
    • «Динамо» Москва — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ
  • 18:28
    • Махачкалинское «Динамо» вырвало победу у «Оренбурга»
  • 18:03
    • «Реал» разбил «Осасуну», Винисиус забил три мяча, Лунин сделал ассист
  • 16:00
    • «Локомотив» выиграл у «Факела» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Схватка сильнейших в Серии А. Кто окажется сильнее?

    «Интер» — «Наполи». Ставка (к. 3.70) и прогноз на футбол, Серия А, 10 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Наполи Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Наполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лаутаро Мартинес — нападающий «Интера»
    В рамках 12-го тура итальянской Серии А «Интер» на своем поле примет «Наполи». Поединок пройдет 10 ноября и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 10 Ноября 2024 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 22:45 Наполи

    Наполи

  • Неаполь
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: Миланская команда занимает 2-е место в таблице Серии А с 24 очками в активе после 11-и туров. «Интер» отстает от «Наполи» лишь на 1 балл.

    На своем поле миланская команда уже потеряла драгоценные очки, занимая по этому показателю 3-е место в лиге. Дома «Интер» набрал 13 очков из 18-и возможных.

    Интер — Наполи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Арсенал» в рамках общего этапа Лиги чемпионов со счетом 1:0, забив единственный гол на 45+3-й минуте.

    У «Интера» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период команда обыграла «Венецию» (1:0), «Эмполи» (3:0), а также сыграла вничью с «Ювентусом» (4:4).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: Тайон Бьюкенен и Карлос Аугусто (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Интер» продолжает борьбу с «Наполи» за лидерство в чемпионате Италии. Миланская команда находится в отличной форме и точно даст бой неаполитанцам.

    Нападающий «Интера» Маркус Тюрам занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров Серии А. За 11 встреч форвард отметился 7-ю голами и 2 голевыми передачами.

    «Наполи»

    Турнирное положение: Неаполитанцы располагаются на 1-й позиции в Серии А с 25-ю очками в активе после 11-и туров. «Наполи» опережают «Интер» всего на 1 балл — вся борьба еще впереди.

    Стоит отметить, что неаполитанцы не являются лучшей командой в лиге по результатам гостевых встреч, занимая 4-е место в лиге по этому показателю. «Наполи» набрал 10 очков из 15-и возможных в гостях.

  • Нескончаемые скитания. «Дженоа» бросил спасательный круг Балотелли
  • Марио, присоединившись к генуэзцам, добавит остроты итальянскому футбольному первенству
  • 05/11/2024

    • Последние матчи: В прошедшей встрече команда неожиданно уступила на своем поле «Аталанте» со счетом 0:3, а до этого «Наполи» обыграл «Милан» (2:0), забив все голы еще в 1-м тайме.

    За последние 5 матчей в Серии А команда проиграла только 1 раз при 4-х победах. За этот период «Наполи» также обыграл «Лечче» (1:0), «Эмполи» (1:0) и «Комо» (3:1).

    Не сыграют: Станислав Лоботка и Мариу Руй (у обоих — травмы).

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: «Наполи» проводит отличный сезон, борясь за чемпионство. У команды отличная оборона, но нет топовой атакующей линии, что может стать проблемой в борьбе за звание чемпиона Италии.

    «Наполи» довольно редко обыгрывает «Интер» в очных противостояниях. В последней встрече команды сыграли вничью со счетом 1:1. Неаполитанцы в том матче сумели сравнять счет на 81-й минуте.

    Статистика для ставок

    • «Интер» не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей

    • В нынешнем сезоне «Наполи» проиграл всего 2 раза

    • В последних 5-и очных встречах «Наполи» обыгрывал «Интер» только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интера» — 1.85, победа «Наполи» — 4.20, ничья — 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды поделят очки в предстоящем матче, показав довольно яркую игру.

    Ставка: Ничья за 3.70.

    Прогноз: Ничья точно не будет нулевой. Обе команды точно забьют хотя бы по 1-му голу.

    Ставка: Обе забьют за 1.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Страсбур — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ростов — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кальяри — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ланс — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.01
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Анже — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Леганес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Атланта — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Кливленд — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Наполи»: прогноз, ставка (3.70), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. Схватка сильнейших в Серии А. Кто окажется сильнее?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры