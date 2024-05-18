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    Ла Лига. «Барселона» закрепилась на 2 месте чемпионата

    Итоги 36-го тура чемпионата Испании по футболу

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    Роберт Левандовский, игрок «Барселоны»
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    Роберт Левандовский, игрок «Барселоны»
    За два тура до окончания сезона, определилась лигочемпионская четвёрка. Впервые в главном клубном европейском футболе стартует «Жирона», также в Лиге чемпионов сыграют «Реал», «Барселона» и «Атлетико».

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 36 тура в таблице испанской Примеры произошли три изменения. 6 место в Ла Лиге вернул «Реал Сосьедад», который обошёл в чемпионате «Бетис». Поменялись местами в турнирной таблице «Вильярреал» и «Валенсия», которые расположились на 8 и 9 местах соответственно.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На одну ступеньку вверх поднялись «Райо Вальекано» и «Сельта», которые теперь занимают 15 и 16 места. На две позиции опустились «Мальорка», которая расположилась на 17 строчке.

    Лига чемпионов

    Чемпион Испании «Реал» одержал новую победу в Ла Лиге, разгромив на своём поле «Алавес» (5:0). В крупной победе дублем отметилися Винисиус Жуниор, ещё по голу забили Джуд Беллингем, Федерико Вальверде и Арда Гюлер, в итоге королевский клуб набрал 93 очка. До окончания сезона «Реал» в гостях сыграет против «Вильярреала», а дома примет «Бетис».

    «Бавария» — «Реал»
    globallookpress.com

    На втором месте чемпионата закрепилась «Барселона», которая переиграла «Альмерию» (2:0). Два мяча в сетку ворот соперника отправил Фермин Лопес, отличившись на 14-й и 67-й минутах. «Сине-гранатовые» аккумулировали 79 баллов и увеличили преимущество над «Жироной» до 4 очков.

    Дело в том, что «Жирона» с активом в 75 пунктов потерпела фиаско в 36 туре Ла Лиги. Участник Лиги чемпионов проиграл «Вильярреалу» (0:1).

    «Жирона» — «Вильярреал»
    globallookpress.com

    В Лиге чемпионов сезона 2024/2025 сыграет мадридский «Атлетико». «Матрасники» в гостевом поединке против «Хетафе» одержали крупную победу над «Хетафе» (3:0). В итоге мадридцы набрали 73 очка и сохранили за собой 4 место у турнирной таблице.

    Лига Европы и Лига конференций

    В Лигу Европы метит «Атлетик», который занимает 5 место и набрал 62 очка. В рамках минувшего игрового дня клуб из Бильбао проиграл «Сельте» (1:2).

    В зону Лиги конференций вернулся «Реал Сосьедад» после того, «Бетис» потерял очки в поединке против «Лас-Пальмас» (2:2). Сам сан-себастьянский коллектив выиграл у «Валенсии» (1:0).

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    • Таким образом «Реал Сосьедад» набрал 57 очков и поднялся на 6 место. У «Бетиса» теперь 7 место и 56 набранных пункта.

    Зона вылета

    По окончании сезона элиту испанского футбола покинут «Гранада» и «Альмерия», которые заняли 19 и 20 места соответственно в турнирной таблице.

    За выживание продолжает бороться «Кадис», который одержал вторую победу подряд. В минувшем туре команда обыграла «Севилью» (1:0) и набрала 32 очка.

    От спасительного 17-го места, которое занимает «Мальорка», футболисты «Кадиса» отстают на 4 очка.

    Тур № 37

    Матчи следующего тура чемпионата Испании пройдут с 18 по 19 мая 2024.

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    В воскресенье, 19 мая «Барселона» сыграет домашний матч против «Райо Вальекано», а «Жирона» отправится в гости к «Валенсии» (19 мая)

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    А затем чемпион Испании «Реал» сыграет в гостях против «Вильярреала».

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