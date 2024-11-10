«Реал» из-за травмы Милитао хочет купить защитника «Аль-Насра»

Мадридскийв связи с травмойпланирует подписать как минимум одного игрока на позицию центрального защитника.

По информации журналиста Хосе Феликса Диаса, «Реал» рассматривает возможность приобретения Эмерика Ляпорта из «Аль-Насра».

Источник при этом утверждает, что саудовский клуб потребует у «Мадрида» за 30-летнего Ляпорта не менее 30 миллионов евро.

Финансовые запросы «Аль-Насра» могут стать препятствием для заключения сделки. Известно, что «Реал» предпочитает не платить такие деньги за игроков, уже достигших 30-летнего возраста.

Кроме того, отмечается, что «Аль-Наср» не заинтересован в продаже бывшего защитника «Манчестер Сити».

Напомним, Милитао в матче против «Осасуны» (4:0) получил травму колена и выбыл как минимум до конца текущего сезона. Из-за аналогичной травмы бразилец пропустил почти весь прошлый сезон.