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    Тамерлан Мусаев«Крылья Советов» — ЦСКА. Онлайн
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    «Реал» из-за травмы Милитао хочет купить защитника «Аль-Насра»

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    Мадридский «Реал» в связи с травмой Эдера Милитао планирует подписать как минимум одного игрока на позицию центрального защитника.

    Эмерик Ляпорт
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    Эмерик Ляпорт

    По информации журналиста Хосе Феликса Диаса, «Реал» рассматривает возможность приобретения Эмерика Ляпорта из «Аль-Насра».

    Источник при этом утверждает, что саудовский клуб потребует у «Мадрида» за 30-летнего Ляпорта не менее 30 миллионов евро.

    Финансовые запросы «Аль-Насра» могут стать препятствием для заключения сделки. Известно, что «Реал» предпочитает не платить такие деньги за игроков, уже достигших 30-летнего возраста.

    Кроме того, отмечается, что «Аль-Наср» не заинтересован в продаже бывшего защитника «Манчестер Сити».

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    • Напомним, Милитао в матче против «Осасуны» (4:0) получил травму колена и выбыл как минимум до конца текущего сезона. Из-за аналогичной травмы бразилец пропустил почти весь прошлый сезон.

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