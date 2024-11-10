«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: счет матча 2:0, обзор голов

Дарвин Нуньес Фото: globallookpress.com
В первом тайме смог поразить ворота соперника Дарвин Нуньес, а во второй половине встречи забил Мохамед Салах.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ливерпуль — Астон Вилла 2:0
Голы: 1:0 Дарвин Нуньес (20'), 2:0 Мохамед Салах (84') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд (Конор Брэдли, 25'), Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер (Ватару Эндо, 87'), Мохамед Салах, Кёртис Джонс (Доминик Собослаи, 65'), Луис Диас, Дарвин Нуньес (Коди Матес Гакпо, 65') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь (Ян Матсен, 74'), Пау Торрес, Диего Карлос, Эзри Конса, Джейкоб Рэмси (Джон МакГинн, 45'), Юри Тилеманс, Амаду Онана (Бубакар Камара, 74'), Олли Уоткинс (Джон Дуран, 65'), Морган Роджерс, Леон Бэйли (Джейден Филоджин, 65') Предупреждения: Морган Роджерс (34'), Юри Тилеманс (45 + 3'), Бубакар Камара (77')
«Ливерпуль» смог набрать 28 очков и закрепился на первой строчке в турнирной таблице. У «Астон Виллы» осталось 18 баллов и восьмая позиция.