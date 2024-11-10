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    «Манчестер Юнайтед» вновь обыграет соперника?

    «Манчестер Юнайтед» — «Лестер». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, АПЛ, 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»
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    Бруну Фернандеш — игрок «Манчестер Юнайтед»
    В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Лестер». Поединок пройдет 10 ноября и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Ноября 2024 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 17:00 Лестер

    Лестер

  • Лестер
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Красные дьяволы» занимают 13-е место в таблице английской Премьер-лиги с 12-ю очками в активе после 10-и туров. «Манчестер Юнайтед» отстает от зоны еврокубков на 6 баллов.

    На своем поле «манкунианцы» играют также не очень здорово, занимая по этому показателю всего 13-е место в лиге. Дома «Манчестер Юнайтед» набрал 7 очков из 15-и возможных.

    Манчестер Юнайтед — Лестер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда всухую обыграла ПАОК со счетом 2:0 в рамках Лиги Европы, а до этого «красные дьяволы» сыграли вничью с «Челси» (1:1) в рамках АПЛ.

    «Манчестер Юнайтед» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей во всех турнирах. За этот период команда смогла забить 8 голов при 3-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Кобби Майну, Тирелл Маласия, Люк Шоу и Лени Йоро (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» после ухода Эрика тен Хага немножко пришел в себя и начал побеждать и набирать очки. Пока нельзя сказать, что грозные «красные дьяволы» вернулись, но тенденция положительная.

    Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» регулярно обыгрывает «Лестер» в последнее время. За последние 3 очных матча «манкунианцы» забили «лисам» 9 голов при 3-х пропущенных.

    «Лестер»

    Турнирное положение: Команда занимает 15-е место в таблице АПЛ с 10-ю очками в активе после 10-и туров. «Лестер» опережает зону вылета в чемпионате на 5 баллов.

    Команда набрала половину очков в АПЛ именно на чужом поле, занимая по этому показателю 10-ю строчку в лиге. При этом, «Лестер» пропустил 11 голов за 5 встреч в гостях.

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  • 06/11/2024

    • Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Ипсвич Таун» со счетом 1:1, сравняв счет на 90+4-й минуте. До этого «Лестер» крупно проиграл «Манчестер Юнайтед» (2:5) в Кубке английской лиги.

    За последние 5 матчей во всех турнирах у «красных дьяволов» 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. За этот период команда забила 8 голов при 11-и пропущенных.

    Не сыграют: Патсон Дака, Натаниэль Опоку и Якуб Столарчик (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Лестер» улучшил свои результаты, продолжая борьбу за выживание в лиге. Команда ушла в отрыв от зоны вылета, но все равно может там оказаться.

    Пока что «Лестер» держится в лиге довольно неплохо. Лучшим бомбардир «лис» 37-летний Джейми Варди до сих пор полезен своей команде. Форвард забил 4 гола и сделал голевую передачу за 10 матчей в Премьер-лиге.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Юнайтед» не проиграл ни одного матча из последних 3-х

    • «Красные дьяволы» стабильно обыгрывали «Лестер» в последних 3-х очных встречах

    • В последних 7-и матчах на своем поле «Манчестер Юнайтед» проиграл только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.37, победа «Лестера» — 7.40, ничья — 5.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.70 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Манчестер Юнайтед» вновь одержит убедительную победу над «лисами».

    Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 2.00.

    Прогноз: «Лестер» точно окажет сопротивление своему сопернику, команда попытается набрать очки на «Олд Траффорд».

    Ставка: Обе забьют за 1.73.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» вновь обыграет соперника?
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