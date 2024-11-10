В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Лестер». Поединок пройдет 10 ноября и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Красные дьяволы» занимают 13-е место в таблице английской Премьер-лиги с 12-ю очками в активе после 10-и туров. «Манчестер Юнайтед» отстает от зоны еврокубков на 6 баллов.

На своем поле «манкунианцы» играют также не очень здорово, занимая по этому показателю всего 13-е место в лиге. Дома «Манчестер Юнайтед» набрал 7 очков из 15-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда всухую обыграла ПАОК со счетом 2:0 в рамках Лиги Европы, а до этого «красные дьяволы» сыграли вничью с «Челси» (1:1) в рамках АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей во всех турнирах. За этот период команда смогла забить 8 голов при 3-х пропущенных.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Кобби Майну, Тирелл Маласия, Люк Шоу и Лени Йоро (у всех — травмы).

Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» после ухода Эрика тен Хага немножко пришел в себя и начал побеждать и набирать очки. Пока нельзя сказать, что грозные «красные дьяволы» вернулись, но тенденция положительная.

Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» регулярно обыгрывает «Лестер» в последнее время. За последние 3 очных матча «манкунианцы» забили «лисам» 9 голов при 3-х пропущенных.

«Лестер»

Турнирное положение: Команда занимает 15-е место в таблице АПЛ с 10-ю очками в активе после 10-и туров. «Лестер» опережает зону вылета в чемпионате на 5 баллов.

Команда набрала половину очков в АПЛ именно на чужом поле, занимая по этому показателю 10-ю строчку в лиге. При этом, «Лестер» пропустил 11 голов за 5 встреч в гостях.

Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Ипсвич Таун» со счетом 1:1, сравняв счет на 90+4-й минуте. До этого «Лестер» крупно проиграл «Манчестер Юнайтед» (2:5) в Кубке английской лиги.

За последние 5 матчей во всех турнирах у «красных дьяволов» 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. За этот период команда забила 8 голов при 11-и пропущенных.

Не сыграют: Патсон Дака, Натаниэль Опоку и Якуб Столарчик (у всех — травмы).

Состояние команды: «Лестер» улучшил свои результаты, продолжая борьбу за выживание в лиге. Команда ушла в отрыв от зоны вылета, но все равно может там оказаться.

Пока что «Лестер» держится в лиге довольно неплохо. Лучшим бомбардир «лис» 37-летний Джейми Варди до сих пор полезен своей команде. Форвард забил 4 гола и сделал голевую передачу за 10 матчей в Премьер-лиге.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» не проиграл ни одного матча из последних 3-х

«Красные дьяволы» стабильно обыгрывали «Лестер» в последних 3-х очных встречах

В последних 7-и матчах на своем поле «Манчестер Юнайтед» проиграл только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.37, победа «Лестера» — 7.40, ничья — 5.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.70 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Манчестер Юнайтед» вновь одержит убедительную победу над «лисами».

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 2.00.

Прогноз: «Лестер» точно окажет сопротивление своему сопернику, команда попытается набрать очки на «Олд Траффорд».

Ставка: Обе забьют за 1.73.