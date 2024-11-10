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    Бывшая команда Кержакова стала чемпионом Казахстана

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    «Кайрат» стал победителем чемпионата Казахстана.

    «Кайрат»
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    «Кайрат»

    В заключительном туре клуб из Алма-Аты выиграл на выезде у «Атырау» (1:0), благодаря чему опередил на одно очко «Астану», которая в последнем матче разгромила «Жетысу» (5:0).

    «Кайрат» четвертый раз в своей истории стал чемпионом Казахстана.

    Футбол. Казахстан. Премьер-лига
    Атырау — Кайрат 0:1
    Гол: 0:1 Giorgi Zaria (пенальти) (59') Удаление: Nikita Stepanov (58')

    Напомним, с мая по сентябрь 2024 года пост главного тренера «Кайрата» занимал бывший нападающий сборной России Александр Кержаков.

    Кержаков покинул «Кайрат» из-за разногласий с руководством «Кайрата».

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