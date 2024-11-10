В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии, России и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»

Чемпионат Англии

«Красные дьяволы» воспряли духом после ухода Эрика тен Хага, команда стала чаще побеждать и набирать очки. В предстоящем матче «Манчестер Юнайтед» точно будет фаворитом.

Команда не проигрывает в 3-х последних встречах. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в Кубке английской лиги со счетом 5:2, сыграл вничью с «Челси» (1:1) в АПЛ и обыграл ПАОК (2:0) в Лиге Европы.

«Лестер», в свою очередь, выступает в чемпионате Англии выше ожиданий, занимая 15-е место в АПЛ с 10-ю очками в активе после 10-и туров. Команда опережает зону вылета на 5 пунктов.

В последних матчах АПЛ «Лестер» сыграл вничью с «Ипсвич Таун» (1:1), проиграла «Ноттингем Форест» (1:3) и обыграла «Саутгемптон» (3:2), а также «лисы» одолели «Борнмут» (1:0).

Ставка: «Лестер» забьет за 1.62.

«Шинник» — «Урал»

Российская Первая лига

Ярославская команда продолжает борьбу за выживание в лиге. «Шинник» занимает 15-е место в таблице с 18-ю очками в активе после 17-и туров, опережая зону вылета лишь на 1 балл.

«Шинник» не проигрывает на протяжении 3-х матчей во всех турнирах. Команда обыграла «Чайку» (1:0) в Кубке России, «Черноморец» (1:0), а также сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (1:1).

«Урал», напротив, ведет борьбу за выход в РПЛ. Команда занимает 5-е место в Первой лиге с 27-ю очками в активе, отставая от 4-ки лидеров в чемпионате лишь на 1 балл — вся борьба еще впереди.

Прогнозы и ставки на футбол

«Урал» стал частенько терять очки в Первой лиге. В последнем туре команда сыграла вничью с «Родиной» (0:0), а до этого екатеринбуржцы проиграли «Балтике» (1:2).

Ставка: Тотал 0.5 больше в 1-м тайме за 1.52.

«Реал Сосьедад» — «Барселона»

Чемпионат Испании

Сейчас «Реал Сосьедад» является середняком в Примере, занимая 11-е место в лиге с 15-ю очками в активе. Команда отстает от зоны еврокубков на 4 балла, в прошлом сезоне результаты были значительно лучше.

В прошедших 5-и встречах Примеры «Реал Сосьедад» проиграл только «Осасуне» (0:2), обыграл «Севилью» (2:0), «Жирону» (1:0) и «Валенсию» (3:0), а также сыграл вничью с «Атлетико» (1:1).

«Барселона» выдает шикарный сезон. Команда располагается на 1-й строчке в Примере с огромным отрывом в 9 баллов. Сейчас у «сине-гранатовых» 33 очка после 12-и туров.

«Барселона» выиграла 4 последних матча в Примере. Команда оказалась сильнее «Эспаньола» (3:1), «Реала» (4:0), «Севильи» (5:1) и «Алавеса» (3:0). «Сине-гранатовые» точно продолжат побеждать.

Ставка: Индивидуальный тотал голов «Барселоны» 1.5 больше за 1.70.

Общим коэффициент: 4.19.