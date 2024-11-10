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    «Барселона» забьет много голов, а «Ман Юнайтед» пропустит от «Лестера»

    Экспресс дня 10 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии, России и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»

    Чемпионат Англии

    «Красные дьяволы» воспряли духом после ухода Эрика тен Хага, команда стала чаще побеждать и набирать очки. В предстоящем матче «Манчестер Юнайтед» точно будет фаворитом.

    Команда не проигрывает в 3-х последних встречах. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в Кубке английской лиги со счетом 5:2, сыграл вничью с «Челси» (1:1) в АПЛ и обыграл ПАОК (2:0) в Лиге Европы.

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  • 06/11/2024

    • «Лестер», в свою очередь, выступает в чемпионате Англии выше ожиданий, занимая 15-е место в АПЛ с 10-ю очками в активе после 10-и туров. Команда опережает зону вылета на 5 пунктов.

    В последних матчах АПЛ «Лестер» сыграл вничью с «Ипсвич Таун» (1:1), проиграла «Ноттингем Форест» (1:3) и обыграла «Саутгемптон» (3:2), а также «лисы» одолели «Борнмут» (1:0).

    Ставка: «Лестер» забьет за 1.62.

    «Шинник» — «Урал»

    Российская Первая лига

    Ярославская команда продолжает борьбу за выживание в лиге. «Шинник» занимает 15-е место в таблице с 18-ю очками в активе после 17-и туров, опережая зону вылета лишь на 1 балл.

    «Шинник» не проигрывает на протяжении 3-х матчей во всех турнирах. Команда обыграла «Чайку» (1:0) в Кубке России, «Черноморец» (1:0), а также сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (1:1).

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    «Урал», напротив, ведет борьбу за выход в РПЛ. Команда занимает 5-е место в Первой лиге с 27-ю очками в активе, отставая от 4-ки лидеров в чемпионате лишь на 1 балл — вся борьба еще впереди.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Урал» стал частенько терять очки в Первой лиге. В последнем туре команда сыграла вничью с «Родиной» (0:0), а до этого екатеринбуржцы проиграли «Балтике» (1:2).

    Ставка: Тотал 0.5 больше в 1-м тайме за 1.52.

    «Реал Сосьедад» — «Барселона»

    Чемпионат Испании

    Сейчас «Реал Сосьедад» является середняком в Примере, занимая 11-е место в лиге с 15-ю очками в активе. Команда отстает от зоны еврокубков на 4 балла, в прошлом сезоне результаты были значительно лучше.

    В прошедших 5-и встречах Примеры «Реал Сосьедад» проиграл только «Осасуне» (0:2), обыграл «Севилью» (2:0), «Жирону» (1:0) и «Валенсию» (3:0), а также сыграл вничью с «Атлетико» (1:1).

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  • 07/11/2024

    • «Барселона» выдает шикарный сезон. Команда располагается на 1-й строчке в Примере с огромным отрывом в 9 баллов. Сейчас у «сине-гранатовых» 33 очка после 12-и туров.

    «Барселона» выиграла 4 последних матча в Примере. Команда оказалась сильнее «Эспаньола» (3:1), «Реала» (4:0), «Севильи» (5:1) и «Алавеса» (3:0). «Сине-гранатовые» точно продолжат побеждать.

    Ставка: Индивидуальный тотал голов «Барселоны» 1.5 больше за 1.70.

    Общим коэффициент: 4.19.

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    Экспресс дня 10 ноября: прогноз, ставка (4.19), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Экспресс. «Барселона» забьет много голов, а «Ман Юнайтед» пропустит от «Лестера»
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