Арнальди — Опелка. Ставка (к. 2.49) и прогноз на турнир в Истборне 23 июня 2025 года

Маттео Арнальди
Райлли Опелка
Арнальди
Маттео после грунтовой серии провел на траве пока лишь один матч.
В начале июня итальянец проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу (4:6, 4:6) на старте турнира в Штутгарте.
Лучшим результатом Арнальди в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Во втором круге «тысячника» в столице Испании он обыграл Новака Джоковича.
Кроме того, в начале сезона у Арнальди было несколько неплохих результатов на харде, среди которых четвертьфинал на «пятисотнике» в Далласе и полуфинал в Делрей-Бич.
В прошлом году Маттео провел лишь три матча на траве (одна победа и два поражения). Есть подозрение, что он уже в ожидании североамериканских турниров на харде.
Опелка
Райли тем временем провел уже восемь матчей на траве.
В середине месяца американский гигант дошел до полуфинала в Хертогенбосе, благодаря чему вернулся в топ-80.
На нидерландском турнире Опелка выиграл у Йеспера де Йонга, Николаса Харри и Даниила Медведев (7:6, 7:6). В 1/2 финала двухметровый теннисист уступил бельгийцу Зизу Бергсу.
На «пятисотнике» в Лондоне Опелка прошел лишь один раунд — после победы над аргентинцем Камило Уго Карабельи проиграл французу Артуру Риндеркнешу.
В этом году Опелка не выиграл ни одного матча только на трех турнирах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 2.28, победу Опелки букмекеры предлагают за 1.63.
Прогноз: в начале года Райли выиграл у Маттео на турнире в Брисбене со счетом 7:6, 7:6. На траве у итальянца еще меньше шансов на победу в матче против американца.
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Рекомендуемая ставка: победа Опелки + тотал геймов больше 22,5 за 2.49.