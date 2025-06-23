Арнальди — Опелка. Ставка (к. 2.49) и прогноз на турнир в Истборне 23 июня 2025 года

Американец Райли Опелка сыграет против итальянца Маттео Арнальди в первом круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 23 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Опелка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Арнальди

Маттео после грунтовой серии провел на траве пока лишь один матч.

В начале июня итальянец проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу (4:6, 4:6) на старте турнира в Штутгарте.

Лучшим результатом Арнальди в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Во втором круге «тысячника» в столице Испании он обыграл Новака Джоковича.

Кроме того, в начале сезона у Арнальди было несколько неплохих результатов на харде, среди которых четвертьфинал на «пятисотнике» в Далласе и полуфинал в Делрей-Бич.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Маттео провел лишь три матча на траве (одна победа и два поражения). Есть подозрение, что он уже в ожидании североамериканских турниров на харде.

Опелка

Райли тем временем провел уже восемь матчей на траве.

В середине месяца американский гигант дошел до полуфинала в Хертогенбосе, благодаря чему вернулся в топ-80.

На нидерландском турнире Опелка выиграл у Йеспера де Йонга, Николаса Харри и Даниила Медведев (7:6, 7:6). В 1/2 финала двухметровый теннисист уступил бельгийцу Зизу Бергсу.

На «пятисотнике» в Лондоне Опелка прошел лишь один раунд — после победы над аргентинцем Камило Уго Карабельи проиграл французу Артуру Риндеркнешу.

В этом году Опелка не выиграл ни одного матча только на трех турнирах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 2.28, победу Опелки букмекеры предлагают за 1.63.

Прогноз: в начале года Райли выиграл у Маттео на турнире в Брисбене со счетом 7:6, 7:6. На траве у итальянца еще меньше шансов на победу в матче против американца.

Рекомендуемая ставка: победа Опелки + тотал геймов больше 22,5 за 2.49.