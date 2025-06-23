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    Опелка снова обыграет Арнальди?

    Арнальди — Опелка. Ставка (к. 2.49) и прогноз на турнир в Истборне 23 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Арнальди — Опелка
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    Райли Опелка
    Американец Райли Опелка сыграет против итальянца Маттео Арнальди в первом круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 23 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Опелка, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Мужчины 23 Июня 2025 года

    Маттео Арнальди

  • Италия
    •  Маттео Арнальди 12:00 Райлли Опелка

    Райлли Опелка

  • США
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    Арнальди

    Маттео после грунтовой серии провел на траве пока лишь один матч.

    В начале июня итальянец проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу (4:6, 4:6) на старте турнира в Штутгарте.

    Лучшим результатом Арнальди в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Во втором круге «тысячника» в столице Испании он обыграл Новака Джоковича.

    Кроме того, в начале сезона у Арнальди было несколько неплохих результатов на харде, среди которых четвертьфинал на «пятисотнике» в Далласе и полуфинал в Делрей-Бич.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Маттео провел лишь три матча на траве (одна победа и два поражения). Есть подозрение, что он уже в ожидании североамериканских турниров на харде.

    Опелка

    Райли тем временем провел уже восемь матчей на траве.

    В середине месяца американский гигант дошел до полуфинала в Хертогенбосе, благодаря чему вернулся в топ-80.

    На нидерландском турнире Опелка выиграл у Йеспера де Йонга, Николаса Харри и Даниила Медведев (7:6, 7:6). В 1/2 финала двухметровый теннисист уступил бельгийцу Зизу Бергсу.

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    На «пятисотнике» в Лондоне Опелка прошел лишь один раунд — после победы над аргентинцем Камило Уго Карабельи проиграл французу Артуру Риндеркнешу.

    В этом году Опелка не выиграл ни одного матча только на трех турнирах.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 2.28, победу Опелки букмекеры предлагают за 1.63.

    Прогноз: в начале года Райли выиграл у Маттео на турнире в Брисбене со счетом 7:6, 7:6. На траве у итальянца еще меньше шансов на победу в матче против американца.

    Рекомендуемая ставка: победа Опелки + тотал геймов больше 22,5 за 2.49.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арнальди — Опелка?

    Матч Арнальди — Опелка состоится 23 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арнальди — Опелка?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Опелки + тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арнальди — Опелка?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Опелки + тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 2.49.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арнальди — Опелка?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арнальди — Опелка?

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 2.28, победу Опелки букмекеры предлагают за 1.63.

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    Арнальди — Опелка: прогноз и ставка за 2.49, статистика, коэффициенты матча 23.06.202513:00. Опелка снова обыграет Арнальди?
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