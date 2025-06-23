1-й таймРед Булл Зальцбург — Аль-ХиляльОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Малком«Ред Булл Зальцбург» — «Аль-Хиляль». Онлайн, прямая трансляция Илья КазаковИлья Казаков: Впечатлило то, как быстро ЦСКА договорился с Челестини Матеус АлвесНеограненный алмаз. Матеус Алвес привлек внимание ЦСКА
    Все новости спорта

    Миннен спокойно одолеет британку?

    Джонс — Миннен. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 23 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Джонс — Миннен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Грит Миннен
    Британка Франческа Джонс и бельгийка Грит Миннен встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 23 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Джонс — Миннен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Франческа Джонс

    В прошлом году Джонс смотрелась более, чем достойно на траве, но в этом сезоне у нее не клеится на всех покрытиях.

    На челленджерах Франческа успеха не снискала, выбывая в первых раундах не самых известных соревнований, а вот на фьючерсе в Чехии она смогла даже взять титул.

    В финале она разобралась с японкой Еной Сибахарой, причем азиатка даже не смогла навязать борьбу своей сопернице.

    На домашних соревнованиях у Франчески пока что совсем не получается демонстрировать вразумительный теннис, но есть надежда, что в Истбурне её наконец-то может прорвать.

    Грит Миннен

    За последние месяцы Миннен значительно добавила по уровню конкурентоспособности и даже смогла выиграть титул на траве в Бирмингеме.

    Прогнозы на теннис

    Подобного с бельгийкой никогда не случалось за все время её игры в теннис, но завоевание титула на кортах Великобритании было абсолютно заслуженным.

    Грит максимально ровно прошла дистанции соревнований, а в финале ей досталась не самая сильная Линда Фрухвиртова.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Хочется верить, что бельгийская теннисистка сможет на уровне провести и турнир в Истбурне, поскольку это последний подготовительный старт перед началом «Уимблдона».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в бельгийку в этом поединке: победа Джонс — 2.77, победа Миннен — 1.45.

    Прогноз: Миннен заберет победу в этом поединке с запасом.

    Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.85.

    Альтернативный прогноз: Борьбы в этом матче не получится.

    Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.61.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Джонс — Миннен?

    Матч Джонс — Миннен состоится 23 июня 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Джонс — Миннен?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Джонс — Миннен?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Джонс — Миннен?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Джонс — Миннен?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

    Ещё прогнозы на спорт
    3.80
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Тринидад и Тобаго
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч США — Гаити
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  3.47
  • Прогноз на матч Оклахома — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Аль-Айн
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика — Суринам
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мексика — Коста-Рика
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Александрова — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бронцетти — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Томова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Арнальди — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бергс — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Самсонова — Синякова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Векич — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Джонс — Миннен: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 23.06.202515:30. Миннен спокойно одолеет британку?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры