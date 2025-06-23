Джонс — Миннен. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 23 июня 2025 года

Британка Франческа Джонс и бельгийка Грит Миннен встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 23 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Джонс — Миннен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Франческа Джонс

В прошлом году Джонс смотрелась более, чем достойно на траве, но в этом сезоне у нее не клеится на всех покрытиях.

На челленджерах Франческа успеха не снискала, выбывая в первых раундах не самых известных соревнований, а вот на фьючерсе в Чехии она смогла даже взять титул.

В финале она разобралась с японкой Еной Сибахарой, причем азиатка даже не смогла навязать борьбу своей сопернице.

На домашних соревнованиях у Франчески пока что совсем не получается демонстрировать вразумительный теннис, но есть надежда, что в Истбурне её наконец-то может прорвать.

Грит Миннен

За последние месяцы Миннен значительно добавила по уровню конкурентоспособности и даже смогла выиграть титул на траве в Бирмингеме.

Прогнозы на теннис

Подобного с бельгийкой никогда не случалось за все время её игры в теннис, но завоевание титула на кортах Великобритании было абсолютно заслуженным.

Грит максимально ровно прошла дистанции соревнований, а в финале ей досталась не самая сильная Линда Фрухвиртова.

Хочется верить, что бельгийская теннисистка сможет на уровне провести и турнир в Истбурне, поскольку это последний подготовительный старт перед началом «Уимблдона».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в бельгийку в этом поединке: победа Джонс — 2.77, победа Миннен — 1.45.

Прогноз: Миннен заберет победу в этом поединке с запасом.

Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.85.

Альтернативный прогноз: Борьбы в этом матче не получится.

Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.61.