Джонс — Миннен. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 23 июня 2025 года

Франческа Джонс
В прошлом году Джонс смотрелась более, чем достойно на траве, но в этом сезоне у нее не клеится на всех покрытиях.
На челленджерах Франческа успеха не снискала, выбывая в первых раундах не самых известных соревнований, а вот на фьючерсе в Чехии она смогла даже взять титул.
В финале она разобралась с японкой Еной Сибахарой, причем азиатка даже не смогла навязать борьбу своей сопернице.
На домашних соревнованиях у Франчески пока что совсем не получается демонстрировать вразумительный теннис, но есть надежда, что в Истбурне её наконец-то может прорвать.
Грит Миннен
За последние месяцы Миннен значительно добавила по уровню конкурентоспособности и даже смогла выиграть титул на траве в Бирмингеме.
Подобного с бельгийкой никогда не случалось за все время её игры в теннис, но завоевание титула на кортах Великобритании было абсолютно заслуженным.
Грит максимально ровно прошла дистанции соревнований, а в финале ей досталась не самая сильная Линда Фрухвиртова.
Хочется верить, что бельгийская теннисистка сможет на уровне провести и турнир в Истбурне, поскольку это последний подготовительный старт перед началом «Уимблдона».
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в бельгийку в этом поединке: победа Джонс — 2.77, победа Миннен — 1.45.
Прогноз: Миннен заберет победу в этом поединке с запасом.
- 1.80Бронцетти — Эала: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 2.47Павлюченкова — Томова: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.95Самсонова — Синякова: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
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Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.85.
Альтернативный прогноз: Борьбы в этом матче не получится.
Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.61.