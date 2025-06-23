ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио Рамос и Энцо Перес«Ривер» так и не забил «Монтеррею»: развязка в группе Е отложена на последний тур Хаби Алонсо — главный тренер «Реала»Вернуть «Реал» на вершину. Найти позицию для Трента, раскачать Винисиуса и еще четыре задачи для Хаби Алонсо Коннор МакдэвидЧто дальше для Макдэвида? Вопрос, повисший над «Эдмонтоном» после поражения в Кубке Стэнли
    Все новости спорта

    «Вахш» разживётся тремя очками

    Вахш — Худжанд. Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 23 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз и ставки на «Вахш» — «Худжанд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольные мячи
    23 июня в 13-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Вахш» и «Худжанд». Начало игры — в 15:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Вахш» — «Худжанд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Вахш»

    Турнирное положение: «Вахш» проводит весьма продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вахш» имеет поровну очков с «ЦСКА-Памиром». А вот отличились игроки команды 19 результативным выстрелом.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вахш» не сумели переиграть «Эсхату» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Равшану» (1:0). А вот поединок с «Хулбуком» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Вахш» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Вахш» на данном этапе выглядит достаточно монолитно. Команда не потерпела ни одного поражения в чемпионате.

    Причем «Вахш» традиционно сложно противостоит «Худжанду». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 виктории при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона соперника не блещет монолитностью.

    «Худжанд»

    Турнирное положение: «Худжанд» сражается за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Худжанд» в 12 матчах чемпионата набрал 19 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.

  • Челестини в ЦСКА. Кириченко верит в борьбу за золото, Тарханов предпочел бы Игнашевича
  • Эксперты LiveSport.Ru обсуждают назначение нового тренера столичных армейцев
  • 20/06/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Худжанд» одолел «Истиклол» (1:0).

    До того команда потерпела поражение от «армейцев» (1:2). А вот чуть ранее она уверенно разделалась с «Панджшером» (3:0).

    При этом «Худжанд» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Худжанд» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 15 мячей в 12 поединках таджикского чемпионата.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Худжанд» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от медальной зоны составляет всего 3 зачетных балла.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом победила она в шести поединках из двенадцати.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда уступила «Вахшу» в двух последних очных поединках.

    Статистика для ставок

    • «Худжанд» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • Обе команды забивают в среднем чаще одного мяча за матч

    • «Вахш» еще не проигрывал в текущем чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вахш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.46.

    Прогноз: «Вахш» бьется за лидерство, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Худжанда» не блещет пресловутой надежностью.

    Ставка: Победа «Вахша» за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вахш — Худжанд?

    Матч Вахш — Худжанд состоится 23 июня 2025 года в 15:45 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Таджикистана.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вахш — Худжанд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вахш — Худжанд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.14.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вахш — Худжанд?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Таджикистана в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вахш — Худжанд?

    Коэффициенты букмекеров: «Вахш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Кесслер — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кайсар — Улытау
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Окжетпес — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бублик — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фернандес — Мария
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Кыргызалтын — Талант
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Баркчи — Хосилот
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Актобе — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Свитолина — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Видад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Дания (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Пачука
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Вахш — Худжанд: прогноз и ставка за 2.14, статистика, коэффициенты матча 23.06.202515:45. «Вахш» разживётся тремя очками
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры