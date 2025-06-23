Вахш — Худжанд. Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 23 июня 2025 года

«Вахш»
Турнирное положение: «Вахш» проводит весьма продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Вахш» имеет поровну очков с «ЦСКА-Памиром». А вот отличились игроки команды 19 результативным выстрелом.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вахш» не сумели переиграть «Эсхату» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Равшану» (1:0). А вот поединок с «Хулбуком» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Вахш» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вахш» на данном этапе выглядит достаточно монолитно. Команда не потерпела ни одного поражения в чемпионате.
Причем «Вахш» традиционно сложно противостоит «Худжанду». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 виктории при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона соперника не блещет монолитностью.
«Худжанд»
Турнирное положение: «Худжанд» сражается за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Худжанд» в 12 матчах чемпионата набрал 19 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Худжанд» одолел «Истиклол» (1:0).
До того команда потерпела поражение от «армейцев» (1:2). А вот чуть ранее она уверенно разделалась с «Панджшером» (3:0).
При этом «Худжанд» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Худжанд» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 15 мячей в 12 поединках таджикского чемпионата.
При этом «Худжанд» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от медальной зоны составляет всего 3 зачетных балла.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом победила она в шести поединках из двенадцати.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда уступила «Вахшу» в двух последних очных поединках.
Статистика для ставок
- «Худжанд» в среднем пропускает чаще гола за матч
- Обе команды забивают в среднем чаще одного мяча за матч
- «Вахш» еще не проигрывал в текущем чемпионате
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вахш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.46.
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Прогноз: «Вахш» бьется за лидерство, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Худжанда» не блещет пресловутой надежностью.
Ставка: Победа «Вахша» за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.38