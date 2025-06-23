Бронцетти — Эала. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 23 июня 2025 года

Лючия Бронцетти
За время игры Бронцетти в туре от нее можно было ждать всякого, но квалификация и мастерство при Лючие были всегда.
На грунте она себя чувствует комфортнее всего, поэтому лучшие показатели по карьере у итальянки прослеживаются именно на этом покрытии.
На траве Лючия тоже постепенно совершенствует свою игру, но пока с переменным успехом. Три последних матча на этом покрытии она проиграла, а в этом календарном году провела всего одну встречу.
Против не самой уверенной в своих силах Эалы у Лючии будут шансы на успех, но для этого нужно в самом начале поединка понять, как играть против филлипинской спортсменки на траве.
Александра Эала
После прорыва в Майами Эала как будто вообще пропала с теннисных радаров, но на самом деле у нее не было гарантированного места для посева на челленджерах, а квалификациях она играла не всегда удачно.
На турнире в Ноттингеме Александра выбыла уже в первом круге, проиграв по всем показателям польке Линетт, а ошибки сыпались на протяжении двух проигранных сетов.
В квалификации Истбурна сложилось все куда более оптимистично для азиатской теннисистки, поскольку она выиграла оба матча у не самых проходных Сонмез и Баптист.
Сейчас ей нужно просто сыграть в свой теннис с итальянкой Бронцетти и не позволять Лючии отыгрываться из удобных положений.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в филлипинскую теннисистку в этом поединке: победа Бронцетти — 3.02, победа Эалы — 1.39.
Прогноз: Эала должна забирать себе этот матч без особых проблем.
- 1.85Джонс — Миннен: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.47Павлюченкова — Томова: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.95Самсонова — Синякова: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
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Ставка: Ф2 (-4) за 1.80.
Альтернативный прогноз: Бронцетти не сможет включиться в этот матч и проиграет его максимально быстро.
Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.86.