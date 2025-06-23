Бронцетти — Эала. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 23 июня 2025 года

Итальянка Лючия Бронцетти и филиппинская теннисистка Александра Эала встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 23 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бронцетти — Эала, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Лючия Бронцетти

За время игры Бронцетти в туре от нее можно было ждать всякого, но квалификация и мастерство при Лючие были всегда.

На грунте она себя чувствует комфортнее всего, поэтому лучшие показатели по карьере у итальянки прослеживаются именно на этом покрытии.

На траве Лючия тоже постепенно совершенствует свою игру, но пока с переменным успехом. Три последних матча на этом покрытии она проиграла, а в этом календарном году провела всего одну встречу.

Против не самой уверенной в своих силах Эалы у Лючии будут шансы на успех, но для этого нужно в самом начале поединка понять, как играть против филлипинской спортсменки на траве.

Александра Эала

После прорыва в Майами Эала как будто вообще пропала с теннисных радаров, но на самом деле у нее не было гарантированного места для посева на челленджерах, а квалификациях она играла не всегда удачно.

Прогнозы на теннис

На турнире в Ноттингеме Александра выбыла уже в первом круге, проиграв по всем показателям польке Линетт, а ошибки сыпались на протяжении двух проигранных сетов.

В квалификации Истбурна сложилось все куда более оптимистично для азиатской теннисистки, поскольку она выиграла оба матча у не самых проходных Сонмез и Баптист.

Сейчас ей нужно просто сыграть в свой теннис с итальянкой Бронцетти и не позволять Лючии отыгрываться из удобных положений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в филлипинскую теннисистку в этом поединке: победа Бронцетти — 3.02, победа Эалы — 1.39.

Прогноз: Эала должна забирать себе этот матч без особых проблем.

Ставка: Ф2 (-4) за 1.80.

Альтернативный прогноз: Бронцетти не сможет включиться в этот матч и проиграет его максимально быстро.

Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.86.