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    Эала легко пройдет во второй круг?

    Бронцетти — Эала. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 23 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бронцетти — Эала
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    Александра Эала
    Итальянка Лючия Бронцетти и филиппинская теннисистка Александра Эала встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 23 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бронцетти — Эала, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Лючия Бронцетти

    За время игры Бронцетти в туре от нее можно было ждать всякого, но квалификация и мастерство при Лючие были всегда.

    На грунте она себя чувствует комфортнее всего, поэтому лучшие показатели по карьере у итальянки прослеживаются именно на этом покрытии.

    На траве Лючия тоже постепенно совершенствует свою игру, но пока с переменным успехом. Три последних матча на этом покрытии она проиграла, а в этом календарном году провела всего одну встречу.

    Против не самой уверенной в своих силах Эалы у Лючии будут шансы на успех, но для этого нужно в самом начале поединка понять, как играть против филлипинской спортсменки на траве.

    Александра Эала

    После прорыва в Майами Эала как будто вообще пропала с теннисных радаров, но на самом деле у нее не было гарантированного места для посева на челленджерах, а квалификациях она играла не всегда удачно.

    Прогнозы на теннис

    На турнире в Ноттингеме Александра выбыла уже в первом круге, проиграв по всем показателям польке Линетт, а ошибки сыпались на протяжении двух проигранных сетов.

    В квалификации Истбурна сложилось все куда более оптимистично для азиатской теннисистки, поскольку она выиграла оба матча у не самых проходных Сонмез и Баптист.

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    Сейчас ей нужно просто сыграть в свой теннис с итальянкой Бронцетти и не позволять Лючии отыгрываться из удобных положений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в филлипинскую теннисистку в этом поединке: победа Бронцетти — 3.02, победа Эалы — 1.39.

    Прогноз: Эала должна забирать себе этот матч без особых проблем.

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.80.

    Альтернативный прогноз: Бронцетти не сможет включиться в этот матч и проиграет его максимально быстро.

    Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.86.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бронцетти — Эала?

    Матч Бронцетти — Эала состоится 23 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бронцетти — Эала?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-4).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бронцетти — Эала?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-4)» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бронцетти — Эала?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бронцетти — Эала?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Бронцетти — Эала: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 23.06.202513:00. Эала легко пройдет во второй круг?
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