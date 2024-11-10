10 ноября в 13-м туре чемпионата по футболу сыграют «Мальорка» и «Атлетико» Мадрид. Начало встречи — 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Атлетико» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: после 12 игр «Мальорка» располагается на 8-м месте в таблице Примеры с 18 очками.

Последние матчи: в предыдущей игре балеарцы потерпели поражение от «Алавеса» в гостях со счетом 0:1. Соперник владел небольшим игровым преимуществом на протяжении 90 минут и смог додавить в конце встречи, забив единственный гол.

Ранее была домашняя ничья с «Атлетиком» (0:0) и победа над «Райо Вальекано».

Не сыграют: травма у Асано.

Состояние команды: с этого сезона с «Мальоркой» работает известный испанский специалист Ягоба Аррасате, который много сезонов успешно работал с «Осасуной». Пока он только прививает свой стиль игры с постоянным прессингом, отсюда команда не всегда действует стабильно и довольно мало забивает, хотя игроки впереди собраны неплохие (Асано, Ларин, Мурики).

«Атлетико» Мадрид

Турнирное положение: сейчас «Атлетико» располагается на третьем месте в Ла Лиге с 23 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 12-м туре «матрасники» уверенно победили на своем поле «Лас-Пальмас» со счетом 2:0. Голы в этой встрече забивали Серлот и Джованни Симеоне (сын главного тренера). На протяжении все игры преимущество «Атлетико» не вызывало никаких сомнений, и три очка были добыты по делу.

Также была победа над «ПСЖ» (2:1) в гостях в ЛЧ и в Кубке Испании над «Вик» (2:0).

Не сыграют: травмированы Аспиликуета, Ле Норман, под вопросом участие Лемара и Льоренте.

Состояние команды: посреди недели «Атлетико» одержал эмоциональную победу над французским «ПСЖ», но Диего Симеоне должен найти способ настроить свою команду на матч Примеры против «Мальорки». Для этого у него есть масса рычагов, довольно глубокий и опытный состав.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Мальорка» дома проиграла со счетом 0:1

Матч в Мадриде завершился с тем же результатом (1:0)

В позапрошлом сезоне «Мальорка» выиграла дома (1:0), но проиграла в гостях (1:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Мальорку» дают 3,90, а на «Атлетико» Мадрид — 2,30, ничью букмекеры оценивают в 3,0.

Тотал меньше 2 идет за 1,78, а тотал больше 2 можно взять за 2,04.

Прогноз: в последнее время «Атлетико» набрал неплохой ход и стал чаще выигрывать. Состав у команды Симеоне очень неплохой в этом сезоне, в атаке полно ярких и индивидуально сильных футболистов, поэтому «матрасники» должны увозить три очка. За такой хороший коэффициент надо брать этот вариант.

Ставка: победа «Атлетико» за 2,30.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант. После ЛЧ «Атлетико» будет немного уставшим и выхолощенным эмоционально, поэтому много голов ждать не стоит.

Ставка: победа «Атлетико» плюс тотал меньше 2,5 за 3,80.