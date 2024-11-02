ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    10 самых устрашающих боксеров на сегодняшний день

    Усик, Бетербиев, Иноуэ и другие боксеры перейдут дорогу любому. Это самые опасные бойцы на ринге

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Александр Усик Артур Бетербиев Сауль Альварес Дэвид Бенавидес Тим Цзю Теренс Кроуфорд Эррол Спенс
    Вся лентаСамое главное
    Рубен АморимЛиссабонский тактик. Все что нужно знать о новом наставнике «МЮ» Александр Усик10 самых устрашающих боксеров на сегодняшний день Шамар Николсон14-й тур РПЛ. В матче ЦСКА — «Спартак» Галямин ждет оборонительной игры, Булатов — атакующей
  • 13:38
    • Шнайдер обыграла Фернандес и вышла в финал турнира в Гонконге
    Все новости спорта
    Александр Усик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Усик
    Мощный удар, скорость, сила и техника — у этих боксеров есть все, чтобы называть себя самыми устрашающими на ринге в 2024 году

    1.Наоя Иноуэ

    Профессиональный рекорд: 28 побед (25 нокаутами), 0 поражений

    Будучи великим боксером-нападающим, Иноуэ усыпляет вашу бдительность ложным чувством безопасности, а затем либо заставляет вас выпрыгнуть из собственной кожи, либо лишает вас души.

    Другими словами, его атаки, как правило, возникают из ниоткуда, они подкрадываются к вам. Японская звезда в суперлегком весе невысокого роста. Он недостаточно большой и пугающий, чтобы заставить вас перейти ему дорогу.

    Однако если вы встретите его в собственных владениях — то есть в центре ринга, вы вскоре поймете, что побег — это единственное, о чем можно думать, находясь напротив него.

    2. Артур Бетербиев

    Артур Бетербиев (справа)
    globallookpress.com

    Профессиональный рекорд: 21 победа (20 нокаутами), 0 поражений

    В то время как Иноуэ наводит ужас из тех мест, которых вы не видите, в российском бойце Артуре Бетербиеве нет ничего незаметного или неожиданного.

    Напротив, этот задумчивый полутяжеловес дерется именно так, как вы ожидаете от него, судя по его внешности, и способен напугать вас одним взглядом не меньше, чем комбинацией из трех ударов.

    Как и Иноуэ, он именитый боксер, одержавший 20 из 21 профессиональной победы досрочно, и у него менталитет «ищи и уничтожай». Артур знает, что с большой вероятностью может досрочно завершить вашу ночь.

    3. Александр Усик

    Профессиональный рекорд: 22 победы (14 нокаутами), 0 поражений

    Если Бетербиев — это человек со взглядом на тысячу ярдов, то Усик — это человек с таким же холодным взглядом, только с легким блеском в глазах.

    Он улыбается чаще, чем Бетербиев, часто обнажая щель между передними зубами, а еще он чаще шутит, говорит что-то забавное или просто не ведет себя так серьезно.

  • Лучший после Джонса. Анкалаеву сейчас нет равных в полутяжелом весе UFC
  • 12 боев без проигрышей — только у одного полутяжеловеса UFC была серия лучше, чем у Анкалаева
  • Вчера

    • Но на ринге Усик пугает соперников своей способностью подстраиваться под любой стиль. Он не заставит вас прыгать, нет, и не заставит вас спасаться бегством.

    Но мало кто из бойцов так умело заставляет вас чувствовать себя загнанным в ловушку, как Александр.

    4. Теренс Кроуфорд

    Теренс Кроуфорд (слева)
    globallookpress.com

    Профессиональный рекорд: 41 победа (31 нокаутом), 0 поражений

    Кроуфорд, которого годами считали скромным, застенчивым и почти незаметным, после победы над Эрролом Спенсом в 2023 году стал вести себя с высокомерием и уверенностью, которые только усилили его страх перед ним.

    Теперь вы видите, что в его глазах тьма, а каждая угроза, которую он произносит, серьезна. Кроуфорд действительно верит, что сильнее и опытнее любого, с кем он выходит на ринг. Теперь, когда он говорит или предсказывает поражение соперника, вы не можете не прислушаться к нему.

    5. Джей Опетая

    Профессиональный рекорд: 26 побед (20 нокаутом), 0 поражений

    Несмотря на то, что Опетая выступает в малопопулярном первом тяжелом дивизионе, он уже стал бойцом, за которым стоит понаблюдать. Австралиец дерется в зрелищной манере, всегда стремится причинить боль своему противнику и закончить бой до финального звонка.

    Этот менталитет помогал ему удерживать пояс IBF в первом тяжелом весе, который он вырвал у Майриса Бриедиса, уже более двух лет, и это также то, что расположило к нему фанатов, особенно тех, кто любит, чтобы их боксеры были сосредоточены исключительно на бизнесе.

    6. Дэвид Бенавидес

    David Benavidez vs Oleksandr Gvozdyk | Fight Highlights | Premier Boxing Champions

    Профессиональный рекорд: 29 побед (24 нокаутом), 0 поражений

    Легко сказать, что Сауль «Канело» Альварес боится Дэвида Бенавидеса, и только это может быть причиной его появления в подобном списке.

    Однако Бенавидес — это нечто большее, чем потенциальный соперник «Канело», и он действительно не просто палка, с помощью которой некоторые люди любят бить самого известного мексиканского бойца.

    Помимо разогрева к бою с «Канело», Бенавидес проделал много хорошей работы как в суперсреднем, так и, совсем недавно, в полутяжелом весе. Он большой, сильный, и у него есть инстинкт убийцы, который нравится большинству фанатов.

    7. Джесси Родригес

    Профессиональный рекорд: 20 побед (13 нокаутом), 0 поражений

    Джесси Родригес, как и Наоя Иноуэ, невелик ростом, но велик как с точки зрения таланта, так и с точки зрения фактора страха. По правде говоря, он именно настолько хорош.

    Даже более крупные соперники, те, в чью пользу говорит размер и мощь, вероятно, дважды подумали бы, прежде чем делить ринг с таким всесторонне развитым боксером.

    8. Даниэль Дюбуа

    Даниэль Дюбуа (справа)
    globallookpress.com

    Профессиональный рекорд: 22 победы (21 нокаутом), 2 поражения

    Наверное, аналитикам BoxingScene было бы сложно включить Дюбуа в подобный список до того, как он нокаутировал Энтони Джошуа в сентябре. Но после подобного можно с уверенностью сказать, что такая победа делает британского тяжеловеса крайне опасным бойцом.

    В медиа Даниэль точно соответствует этому образу. Он холоден, лишен эмоций и, как правило, преследует свою жертву с уверенностью, которой ему, возможно, не хватало в начале карьеры. Ныне, преследуя свою жертву, «Динамит» делает это с уверенностью человека в маске из фильма ужасов.

    9. Бахрам Муртазалиев

    Профессиональный рекорд: 23 победы (17 нокаутом), 0 поражений

    Муртазалиев еще несколько недель назад был малоизвестен, а тем более не внушал страха. Затем россиянин нокаутировал Тима Цзю в Орландо, и внезапно все изменилось.

  • Морено встретится с Альбази, Льюис против Диницы. Анонс карда UFC Edmonton
  • Морено и Альбази подерутся за статус следующего претендента, Диница попытается ворваться в топ-15 тяжей
  • 30/10/2024

    • Теперь люди знают о нем и о том, какой урон он может нанести своими кулаками. Легко понять, почему многие бойцы в прошлом избегали его или просили отойти в сторону.

    Действительно, не будет преувеличением сказать, что левый хук, которым он отправил Цзю в нокаут в третьем раунде, был одним из самых страшных ударов, нанесенных на ринге в этом календарном году.

    10. Мартин Баколе

    Мартин БаколеМартин Баколе
    globallookpress.comgloballookpress.com

    Профессиональный рекорд: 21 победа (16 нокаутом), одно поражение

    Неожиданно, но заслуженно. Появление Баколе в этом списке во многом связано с его недавней формой и тем, как он побеждал соперников, от которых многие ожидали, что они победят его.

    Мартин чувствует себя, как рыба в воде и, кажется, всегда находит на боксерском ринге только комфорт и веселье, в то время как все остальные, особенно те, кому выпало делить его с ним, испытывают только тревогу и страх.

    Раунд за раундом вы будете наблюдать, как африканский тяжеловес побеждает соперников, нанося мощные удары, и делает все в своем темпе. С течением времени Баколе настолько уменьшит ринг, что его противнику некуда будет бежать.

    Именно в этот момент соперники понимают, что игра окончена и их время вышло. Именно в этот момент вы видите, как Баколе улыбается, нокаутируя восходящих звезд вроде Джареда Андерсона.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хачанов — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Монца — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры