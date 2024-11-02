10 самых устрашающих боксеров на сегодняшний день

Мощный удар, скорость, сила и техника — у этих боксеров есть все, чтобы называть себя самыми устрашающими на ринге в 2024 году

1.Наоя Иноуэ

Профессиональный рекорд: 28 побед (25 нокаутами), 0 поражений

Будучи великим боксером-нападающим, Иноуэ усыпляет вашу бдительность ложным чувством безопасности, а затем либо заставляет вас выпрыгнуть из собственной кожи, либо лишает вас души.

Другими словами, его атаки, как правило, возникают из ниоткуда, они подкрадываются к вам. Японская звезда в суперлегком весе невысокого роста. Он недостаточно большой и пугающий, чтобы заставить вас перейти ему дорогу.

Однако если вы встретите его в собственных владениях — то есть в центре ринга, вы вскоре поймете, что побег — это единственное, о чем можно думать, находясь напротив него.

2. Артур Бетербиев

Артур Бетербиев (справа) globallookpress.com

Профессиональный рекорд: 21 победа (20 нокаутами), 0 поражений

В то время как Иноуэ наводит ужас из тех мест, которых вы не видите, в российском бойце Артуре Бетербиеве нет ничего незаметного или неожиданного.

Напротив, этот задумчивый полутяжеловес дерется именно так, как вы ожидаете от него, судя по его внешности, и способен напугать вас одним взглядом не меньше, чем комбинацией из трех ударов.

Как и Иноуэ, он именитый боксер, одержавший 20 из 21 профессиональной победы досрочно, и у него менталитет «ищи и уничтожай». Артур знает, что с большой вероятностью может досрочно завершить вашу ночь.

3. Александр Усик

Профессиональный рекорд: 22 победы (14 нокаутами), 0 поражений

Если Бетербиев — это человек со взглядом на тысячу ярдов, то Усик — это человек с таким же холодным взглядом, только с легким блеском в глазах.

Он улыбается чаще, чем Бетербиев, часто обнажая щель между передними зубами, а еще он чаще шутит, говорит что-то забавное или просто не ведет себя так серьезно.

Но на ринге Усик пугает соперников своей способностью подстраиваться под любой стиль. Он не заставит вас прыгать, нет, и не заставит вас спасаться бегством.

Но мало кто из бойцов так умело заставляет вас чувствовать себя загнанным в ловушку, как Александр.

4. Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд (слева) globallookpress.com

Профессиональный рекорд: 41 победа (31 нокаутом), 0 поражений

Кроуфорд, которого годами считали скромным, застенчивым и почти незаметным, после победы над Эрролом Спенсом в 2023 году стал вести себя с высокомерием и уверенностью, которые только усилили его страх перед ним.

Теперь вы видите, что в его глазах тьма, а каждая угроза, которую он произносит, серьезна. Кроуфорд действительно верит, что сильнее и опытнее любого, с кем он выходит на ринг. Теперь, когда он говорит или предсказывает поражение соперника, вы не можете не прислушаться к нему.

5. Джей Опетая

Профессиональный рекорд: 26 побед (20 нокаутом), 0 поражений

Несмотря на то, что Опетая выступает в малопопулярном первом тяжелом дивизионе, он уже стал бойцом, за которым стоит понаблюдать. Австралиец дерется в зрелищной манере, всегда стремится причинить боль своему противнику и закончить бой до финального звонка.

Этот менталитет помогал ему удерживать пояс IBF в первом тяжелом весе, который он вырвал у Майриса Бриедиса, уже более двух лет, и это также то, что расположило к нему фанатов, особенно тех, кто любит, чтобы их боксеры были сосредоточены исключительно на бизнесе.

6. Дэвид Бенавидес

David Benavidez vs Oleksandr Gvozdyk | Fight Highlights | Premier Boxing Champions

Профессиональный рекорд: 29 побед (24 нокаутом), 0 поражений

Легко сказать, что Сауль «Канело» Альварес боится Дэвида Бенавидеса, и только это может быть причиной его появления в подобном списке.

Однако Бенавидес — это нечто большее, чем потенциальный соперник «Канело», и он действительно не просто палка, с помощью которой некоторые люди любят бить самого известного мексиканского бойца.

Помимо разогрева к бою с «Канело», Бенавидес проделал много хорошей работы как в суперсреднем, так и, совсем недавно, в полутяжелом весе. Он большой, сильный, и у него есть инстинкт убийцы, который нравится большинству фанатов.

7. Джесси Родригес

Профессиональный рекорд: 20 побед (13 нокаутом), 0 поражений

Джесси Родригес, как и Наоя Иноуэ, невелик ростом, но велик как с точки зрения таланта, так и с точки зрения фактора страха. По правде говоря, он именно настолько хорош.

Даже более крупные соперники, те, в чью пользу говорит размер и мощь, вероятно, дважды подумали бы, прежде чем делить ринг с таким всесторонне развитым боксером.

8. Даниэль Дюбуа

Даниэль Дюбуа (справа) globallookpress.com

Профессиональный рекорд: 22 победы (21 нокаутом), 2 поражения

Наверное, аналитикам BoxingScene было бы сложно включить Дюбуа в подобный список до того, как он нокаутировал Энтони Джошуа в сентябре. Но после подобного можно с уверенностью сказать, что такая победа делает британского тяжеловеса крайне опасным бойцом.

В медиа Даниэль точно соответствует этому образу. Он холоден, лишен эмоций и, как правило, преследует свою жертву с уверенностью, которой ему, возможно, не хватало в начале карьеры. Ныне, преследуя свою жертву, «Динамит» делает это с уверенностью человека в маске из фильма ужасов.

9. Бахрам Муртазалиев

Профессиональный рекорд: 23 победы (17 нокаутом), 0 поражений

Муртазалиев еще несколько недель назад был малоизвестен, а тем более не внушал страха. Затем россиянин нокаутировал Тима Цзю в Орландо, и внезапно все изменилось.

Теперь люди знают о нем и о том, какой урон он может нанести своими кулаками. Легко понять, почему многие бойцы в прошлом избегали его или просили отойти в сторону.

Действительно, не будет преувеличением сказать, что левый хук, которым он отправил Цзю в нокаут в третьем раунде, был одним из самых страшных ударов, нанесенных на ринге в этом календарном году.

10. Мартин Баколе

Мартин БаколеМартин Баколе globallookpress.comgloballookpress.com

Профессиональный рекорд: 21 победа (16 нокаутом), одно поражение

Неожиданно, но заслуженно. Появление Баколе в этом списке во многом связано с его недавней формой и тем, как он побеждал соперников, от которых многие ожидали, что они победят его.

Мартин чувствует себя, как рыба в воде и, кажется, всегда находит на боксерском ринге только комфорт и веселье, в то время как все остальные, особенно те, кому выпало делить его с ним, испытывают только тревогу и страх.

Раунд за раундом вы будете наблюдать, как африканский тяжеловес побеждает соперников, нанося мощные удары, и делает все в своем темпе. С течением времени Баколе настолько уменьшит ринг, что его противнику некуда будет бежать.

Именно в этот момент соперники понимают, что игра окончена и их время вышло. Именно в этот момент вы видите, как Баколе улыбается, нокаутируя восходящих звезд вроде Джареда Андерсона.