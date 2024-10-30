Морено встретится с Альбази, Льюис против Диницы. Анонс карда UFC Edmonton

В ночь со 2 на 3 ноября состоится турнир UFC Edmonton. В главном событии вечера в наилегчайшем весе Брэндон Морено подерется против Амира Альбази

Бои предварительного карда

1. Джек Шор в полулегком весе встретится с Юссефом Залалом

2. Джейми-Ли Хорт в женском наилегчайшем весе сразится с Иваной Петрович

3. Чад Анхилигер в легчайшем весе встретится с Коди Гибсоном

4. Сергей Сидей в легчайшем дивизионе подерется с Гаретом Армфилдом

5. Александр Романов в тяжелом весе сразится с Родриго Насименто

6. Чарльз Жорден в легчайшем дивизионе подерется с Виктором Генри

7. Ариане Липски в женском наилегчайшем весе проведет бой с Жасмин Ясудавичус

8. Айман Захаби в легчайшем весе встретится с Педро Муньозом

UFC Edmonton: Moreno vs. Albazi — November 2nd | Fight Promo

Бои основного карда

Основной кард турнира в Эдмонтоне откроет поединок в полусреднем весе с участием Майкла Мэллота и Тревина Джайлса. Бойцы в преддверии очного противостояния потерпели досрочные поражения в предыдущих встречах. Джайлс ранее уступил нокаутом во втором раунде Карлосу Пратесу.

И всего у него 3 поражения за 4 последних поединка в промоушене. Ситуация далеко не самая лучшая и в случае очередной неудачи американец может покинуть лигу. Мэллот хоть и проиграл последний бой техническим нокаутом в третьем раунде Нилу Мэгни, но у него другая ситуация.

До той неудачи Канадец шел на серии из трех досрочных побед кряду и считался восходящей звездой полусреднего дивизиона. Первую проверку на прочность в UFC он не прошел, но все же оставил себе более приятные впечатления по предыдущим боям, чем его соперник.

В рамках среднего дивизиона пройдет поединок между очередным местным бойцом Марком-Андре Баррио и Дастином Штольцфусом. Оба проиграли свои предыдущие поединки нокаутами в первом раунде.

В целом, статистика грядущих оппонентов немного похожа и не внушает доверия. У каждого из них по 3 проигрыша и 2 победы за 5 поединков. Однако Баррио боец более высокого класса. Далеко не один раз он претендовал на попадание в рейтинг, но ему постоянно чего-то не хватало, чтобы войти в топ-15.

И уровень оппозиции у канадца был гораздо выше. В то время, когда Дастин дрался с дебютантами и такими же бойцами, которые стоят на вылет из промоушена, Марк-Андре конкурировал с восходящими звездами или представителями топ-15. Так что шансов на успех у канадца в этой встрече побольше.

Марк-Андре Баррио globallookpress.com

В полутяжелом весе состоится поединок Каио Мачадо и Брэнсона Рибейро. Оба бойца находятся в довольно плачевной ситуации. Каждый из них проиграл 2 своих дебютных поединка в UFC. Каио начинал свой путь в лучшей лиге мира, как тяжеловес.

Но проигрыши двум середнякам Паркину и Мэйесу заставили канадца опуститься на дивизион ниже. На этот раз ему предстоит поединок с соперником такого же уровня, как и он сам.

Ударная техника и борцовские навыки обоих бойцов сопоставимы и с учетом нынешней ситуации, когда они находятся на грани вылета из промоушена, ждать яркой рубки точно не стоит, ведь одна ошибка каждому из них может стоить контракта. В таком бою победитель может определиться даже раздельным решением.

В тяжелом весе состоится бой с участием Деррика Льюиса, 11-го номера рейтинга, и Джонатана Диницы. «Черный зверь» точно не нуждается в представлении. Деррик бывший претендент на титул, любимец фанатов и рекордсмен UFC по количеству нокаутов.

За все время, проведенное в промоушене, у Льюиса их накопилось аж 15. В последнее время Деррик уже не тянул уровень оппозиции даже из топ-10, но все же свое место в рейтинге он отстоял в бою с Родриго Насименто, которого нокаутировал в четвертом раунде.

Диница на фоне предыдущего визави выглядят более неудобным соперником. Он молод, быстр и техничен. Умеет работать как на ближней, так и на дальней дистанции. Да и 2 дебютных поединка в UFC бразилец выиграл без особых проблем.

Намаюнас и Морено будет непросто в борьбе

Роуз Намаюнас globallookpress.com

В со-главном событии вечера в женском наилегчайшем весе состоится поединок с участием Эрин Бланчфилд и Роуз Намаюнас. Девушки на текущий момент занимают третью и пятую строчки в рейтинге.

Эрин еще недавно считалась главной угрозой для всего дивизиона. 25-пятилетняя американка шла на серии из шести побед подряд. Она одолела бывшую чемпионку Джессику Андраде и экс-претендента на титул Тайлу Сантос.

Но сломить сопротивление Манон Фиро ей не удалось. Обычно Бланчфилд разбирала всех своих соперниц за счет невероятных навыков в партере. Однако в поединке с Фиро борьба американки не сработала.

Возможно, она поможет ей в противостоянии с Намаюнас, у которой ранее за карьеру не раз возникали проблемы с борцами. Например, Роуз еще в минимальном дивизионе проигрывала Джессике Андраде и Карле Эспарзе.

В наилегчайшем дивизионе она идет на серии из двух побед. Правда, предыдущий уровень оппозиции был попроще. И в этом поединке от поражения Роуз, вероятно, спасет только нокаут, с чем у нее в последнее время проблемы — ни одной досрочной победы за 5 боев.

В главном событии вечера состоится поединок в наилегчайшем весе с участием Брэндона Морено и Амира Альбази. Бойцы занимают вторую и третью позиции в рейтинге. В случае удачного выступления каждый из них может рассчитывать на статус претендента.

Морено, точно также как и Намаюнас, ожидает поединок с высококлассным борцом. Но едва ли мексиканского бойца можно чем-то удивить. Он провел бесчисленное количество поединков на высочайшем уровне, включая квадрологию с Дейвисоном Фигередо.

К слову, за 8 лет только ему и удалось в UFC выиграть у Брэндона сабмишном. Последний свой поединок бывший чемпион уступил раздельным решением Брэндону Ройвалу. И тогда у Морено были проблемы в партере, чем точно не может не воспользоваться Альбази.

Представитель Ирака подходит к этому поединку на серии из пяти побед кряду. Однако он ранее одолел только одного достойного соперника — Кая Кара-Франса раздельным решением. Амир обладает хорошим контролем на земле.

Но если судить о его борьбе по последнему поединку, то нельзя сказать, что она работает на ура с соперниками топ-уровня. Альбази необходимо быстро проводить тейкдауны и забирать свое. В случае, если бой затянется хотя бы до третьего раунда, более опытный Морено может даже выиграть нокаутом.