Новая эра в полулегком весе UFC. Топурия достойный преемник Холлоуэя и Волкановски

На прошедшем турнире UFC 308 Илия Топурия провел удачную защиту титула в полулегком весе и стал первым, кому удалось нокаутировать Макса Холлоуэя

И все-таки нокаут

Илия Топурия сделал то, чего никогда не делал ранее абсолютно никто. «Эль-Матадор» отправил Макса Холлоуэя в нокаут, защитил свой титул и более чем ярко завершил главное событие UFC 308.

Это было потрясающее выступление действующего чемпиона в полулегком весе, который справился с некоторыми трудностями в те моменты, когда Холлоуэй преследовал его неприятным левым джебом и проявлял терпение в обменах ударами.

Но это был лишь вопрос времени. Ведь Топурия нашел брешь в защите «Благословенного», и в третьем раунде нанес мощный удар справа, заставив Холлоуэя пошатнуться. Илия сразу же воспользовался моментом, бросился вперед и нанес мощный левый хук, который заставил Макса рухнуть на канвас.

За этим последовали еще несколько ударов и бой закончился на отметке 1:34 в третьем раунде. Хоть между ними было много разговоров до боя, Топурия отдал дань уважения Холлоуэю в своем интервью после битвы:

«Честно говоря, я не знаю, что сказать. Я даже не могу поверить, что победил такую легенду, как Макс Холлоуэй. Он так сильно вдохновлял меня в моей карьере. Он был отличным примером для нового поколения.

Макс Холлоуэй globallookpress.com

Теперь я говорю, что представляю новое поколение. Я надеюсь, что стану для него примером, каким он был для меня, для нового поколения. Вся заслуга принадлежит Максу Холлоуэю. Он — большой человек.

Я нанес ему много ударов, но именно этот удар правой я почувствовал. Я просто увидел это по его лицу. Он начал отступать. Такое нечасто увидишь у Макса Холлоуэя. Я почувствовал это.

Мой брат сказал мне из угла: продолжай давить, продолжай оказывать на него давление. Я так и сделал, и в итоге отправил его в нокаут»

Хотя это явно был не тот результат, которого хотел «Благословенный», Холлоуэй не поскупился на похвалу в адрес Топурии и его выступления в субботу:

«Мы были готовы ко всему. Он просто нанес удар, и, думаю, это было больнее, чем я ожидал. Я чувствовал себя прекрасно, пока он не сделал это. Вот, что такое спорт. Снимаю перед ним шляпу. Никаких оправданий», — добавил Макс.

Настала новая эпоха в полулегком весе

Александр Волкановски globallookpress.com

В двух последних боях Топурия нокаутировал, пожалуй, двух величайших полулегковесов в истории UFC, закрепив за собой статус чемпиона. После победы Илию в клетке поприветствовал Александр Волкановски, которого «Эль-Матадор» финишировал в феврале этого года.

Предположительно, австралиец следующим выйдет на реванш с новым чемпионом в надежде вернуть себе титул. Топурия, похоже, более чем готов предоставить ему такую возможность, как и Диего Лопесу, который присутствовал в качестве запасного бойца на UFC 308 в Абу-Даби.

«Я согласен, чтобы они оба были моими соперниками. Что касается Алекса, то мы сделаем это снова. Волкановски заслуживает этого. Если кто-то и заслуживает этого боя, так это он»

Илия Топурия, как считают эксперты и многие фанаты, на текущий момент безоговорочно лучший полулегковес в мире и, возможно, лучший боксер, которого когда-либо видели в ММА. Таково было мнение, по крайней мере, одного бойца после невероятного выступления грузина на UFC 308.

Учитывая, с какими легендами сам Холлоуэй выходил в октагон, почти невозможно было представить, что Топурия станет первым, кто одержит над ним победу нокаутом, но это так, и теперь Илия может вписать свое имя в историю. Он улучшил свой профессиональный рекорд до 16-0, впервые защитив титул чемпиона UFC.

«Топурия лучший боксер, которого я когда-либо видел в перчатках ММА», — написал в соцсетях боец UFC в легчайшем весе Коди Стаманн, и он был не единственным, кто так восхищался подвигами Илии.

Топурия идет по стопам Макгрегора

Илия Топурия globallookpress.com

Илия Топурия подтвердил все свои слова, сказанные перед UFC 308, когда вышел в октагон и стал первым, кто нокаутировал Макса Холлоуэя. В этом плане он чем-то напоминает Конора Макгрегора, который на пике делал тоже самое.

Их карьеры складываются по похожей траектории. Топурии всего 27 лет, но он уже прославился и, очевидно, это только начало. Если ранее Илия охотился за головой чемпиона, то теперь все хотят драться с ним.

Например, тот же Волкановски готов встретится с «Эль-Матадором» даже в Мадриде:

«Я бы с удовольствием приехал в Испанию. Илия и его команда говорят о Мадриде, стадионе и прочем. Все знают, что я не против играть на вражеской территории. Я уверен, что меня все будут освистывать. В то же время Топурия заслуживает того, чтобы играть там, где хочет.

Победа над Холлоуэем была впечатляющей. Бой вроде как шел своим чередом. Я знал, что первые пару раундов будут конкурентными. Потом я подумал, что, может быть, Макс начнет использовать свой опыт и начнет замедлять Илию.

Но Илия в итоге победил в третьем раунде, что впечатляет. Никто никогда такого не делал. Он сказал, что собирается сделать это в первом. Но независимо от того, в каком раунде вы это сделаете, это впечатляет. Потому что никто не делал этого в бою с Максом.

Вы должны проявить уважение к Илии. Я вошел туда, пожал руку этому парню и хотел дать ему понять, что я следующий. Давайте просто найдем этот день и устроим бой. Ничего, кроме уважения к нему. Он крепкий парень»

Минимум один громкий бой с легендой UFC «Эль-Матадору» обеспечен. Теперь Топурия главная звезда дивизиона и новый чемпион. И у него есть все, чтобы установить свою гегемонию в полулегком весе, как когда-то это сделали Макс Холлоуэй и Александр Волкановски.