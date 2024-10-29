Кто остановит такого Чимаева? «Борз» побил очередной рекорд в бою с Уиттакером

Хамзат Чимаев на турнире UFC 308 одержал быструю и уверенную победу над Робертом Уиттакером. «Борз» задушил соперника уже в первом раунде, после чего поднялся на третью строчку в рейтинге средневесов

Еще никто так не доминировал над Робертом

Хамзат Чимаев, возможно, только что получил шанс побороться за титул после того, как быстро расправился с бывшим чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером в главном событии UFC 308.

«Борзу» хватило одного тейкдауна с последующей борьбой, чтобы наконец-то поставить Уиттакера в положение, в котором он мог бы сдаться. В тот же миг, как начался бой, Чимаев молниеносно провел тейкдаун, прижав оппонента к клетке и уложив бывшего чемпиона на землю.

Чимаев сразу же начал работать над добиванием, а «Жнец» изо всех сил старался защищаться. Уиттакер попытался на мгновение вырваться, но Чимаев снова оказался на нем и продолжал искать момент для болевого приема.

«Борз» также проявил терпение, продолжая закреплять свое положение, прежде чем перейти в наступление. Как только он наконец полностью взял Уиттакера под контроль, Хамзат сразу же зафиксировал его, с огромной силой сжав челюсть. В тот момент Чимаев сказал, что почувствовал, как челюсть соперника начала смещаться.

Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев globallookpress.com

Роберт сдался и бой закончился на отметке в 3:34 в первом раунде. Позже Уиттакер рассказал, что, вероятно, получил вывих челюсти в результате болевого приема Чимаева.

«Я чувствую, что его подбородок был почти сломан. Я иду за поясом», — сказал Чимаев после победы.

«Спасибо, Роберт. Ты легенда. Никто не хочет со мной драться. Все чемпионы бегут от меня. Дайте мне пояс!»

Это было впечатляющее выступление Чимаева, который победил бывшего чемпиона в одностороннем поединке и стал первым, кто финишировал Уиттакера в партере в UFC. Также он первый средний, удосрочивший «Жнеца» в стартовой пятимнутке.

До него Роберта в первом раунде нокаутировал Стивен Томпсон, но это было в полусреднем дивизионе.

Стрикленд может остаться без титульника

Шон Стрикленд globallookpress.com

Эта победа стала для Чимаева восьмой кряду в UFC и принесла ему пятый бонус за лучшее выступление вечера. Она также могла принести «Борзу» титульный бой.

Хоть бывший чемпион Шон Стрикленд, по-видимому, является следующим в очереди на бой с чемпионом Дрикусом Дю Плесси, генеральный директор UFC Дана Уайт предположил после боя в Абу-Даби, возможно, расклад сил изменится.

Если это так, то Чимаев рад возможности встретиться с Дю Плесси на его родной земле в Южной Африке.

«Если бы дело было в поясе, то неважно, я бы отправился и дрался бы», — сказал Чимаев.

«Я просто поеду туда и заберу свое золото. Так что все зависит от Даны. Я думаю, они никогда не были в Южной Африке, так что если они поедут, то это станет хорошей историей, и я хотел бы насладиться этим»

И хотя для многих бойцов победа в титульном бою может быть конечной целью, для Чимаева это только начало:

«Я давно говорил о трех поясах, так что, конечно, я хочу подняться в весе со временем.

Но я не знаю, чего хотят Дана Уайт и UFC. Сначала я должен завоевать пояс в своей весовой категории, а потом буду думать о других поясах», — отметил в завершении Хамзат.

Дю Плесси опрометчиво недооценивает Чимаева

Дрикус Дю Плесси globallookpress.com

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси внимательно следил за своим дивизионом в субботу, когда увидел, что Хамзат Чимаев потенциально может стать новым претендентом № 1 в весовой категории до 84 кг.

Восхождение «Борза» шло параллельно с падением Роберта Уиттакера после того поражения. Они оба оказали влияние на Дю Плесси, ведь Уиттакер был тем, кого он победил, чтобы получить свой собственный чемпионский бой.

А Чимаев, вполне возможно, станет следующим претендентом в весе до 84 кг тоже после триумфа над Робертом. Ранее Дю Плесси не раз заявлял о желании встретиться с Уиттакером вновь и на этот раз чемпион поддержал своего бывшего соперника:

«Мне очень жаль Роба. Он выглядел очень подготовленным, но это ММА. Отличная работа, Хамзат. Тем не менее, я с нетерпением жду возможность забрать твой ноль»

Однако Хамзат Чимаев не сомневается, что одолеет чемпиона в партере точно также, как недавнего соперника:

«Как я справился с Уиттакером и как справился он. О чем можно говорить, если его Уиттакер перевел первым? Если Роберт повалил его, то против меня Дрикуса ждет салам алейкум»

Если не будет титульного боя, Чимаев сказал, что готов сразиться с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей:

«Для меня бой с Адесаньей был бы хорошим денежным поединком, потому что у него громкое имя. Шон Стрикленд? Мы тренировались вместе. У нас есть кое-что, чего мы еще не делали, так что это тоже была бы хорошая история»

Исраэль Адесанья globallookpress.com

В любом случае, Чимаева от титульного боя отделяет максимум одна победа. И Дю Плесси от «Борза» никуда не скрыться. Дрикус уверен в себе. Он силен физически и находится на пике.

У южноафриканца 8 побед кряду в UFC, но к некоторым есть вопросы. В первом бою со Стриклендом чемпион слишком много пропускал и выиграл спорным раздельным решением.

Адесанья в одностороннем порядке перебивал «Стилнокса», но Дрикус из последних сил провел тейкдаун в четвертом раунде и вышел на сабмишн. Даже в поединках против Брансона и Тилла пару раз был на грани поражения.

Невероятный атлетизм в сочетании со странной техникой и крупным везением позволяют Дю Плесси оставаться на вершине. Однако в бою с таким соперником, как Чимаев, нельзя полагаться только на удачу. Ведь она тут же может покинуть Дрикуса.