Лучший после Джонса. Анкалаеву сейчас нет равных в полутяжелом весе UFC

Магомед Анкалаев на UFC 308 победил Александра Ракича единогласным решением судей и в очередной раз подтвердил статус сильнейшего полутяжеловеса. Возможно, именно этот успех приведет россиянина к самому желаемому бою в карьере

Ракича ждала та же учесть, что и остальных

Магомед Анкалаев продолжил свою победную серию, одолев решением судей Александра Ракича на UFC 308, и теперь он надеется, что наконец-то привлек внимание действующего чемпиона полутяжелого дивизиона Алекса Перейры.

В течение трех раундов россиянин неустанно доказывал, что он лучший боец, продолжая наносить удары сопернику и готовясь завершить бой нокаутом. Досрочный финиш так и не состоялся, но Анкалаев не давал Ракичу передохнуть на протяжении всего боя и уверенно одержал победу, когда все трое судей отдали ему предпочтение со счетом 29-28.

«Я продолжал бежать за ним, но поймать его было очень трудно», — сказал Анкалаев о своем выступлении.

«Я не хочу говорить о нем ничего плохого, но я вообще не понимал, как он бьет. Очень неудобный соперник для меня»

Бойцы обменялись мощными ударами в начале встречи, пытаясь найти брешь в защите противника и нанести максимальный урон. Анкалаев постоянно наступал и сокращал дистанцию, но Ракич хорошо справлялся с задачей, удерживая его на нужном расстоянии своевременными джебами и добавляя больше размашистых ударов.

Магомед Анкалаев globallookpress.com

Пока Ракич продолжал наносить хай-кики, Анкалаев демонстрировал хорошую скорость. Магомед чередовал удары, нанося прямой правый и левый апперкот. Со временем Ракич был вынужден только защищаться, а россиянин, действительно, нашел свой ритм.

Когда до конца второго раунда оставалось меньше минуты, Анкалаев ударил Александра прямым левым в лицо. Серб отбивался, но соперник уже полностью контролировал ход боя.

Магомед давил на газ и в заключительном отрезке. По мере того, как время неумолимо приближалось к финальному гонгу, Анкалаев наносил Ракичу тяжелые удары коленями в клинче, делая все возможное, чтобы покинуть Абу-Даби победителем.

Так и получилось. Россиянин стал триумфатором, а его беспроигрышная серия достигла уже 12 боев кряду. Анкалаев не стал терять времени и переключил свое внимание на чемпиона UFC в полутяжелом весе в надежде, что в 2025 году он сможет побороться за титул.

UFC защищает Перейру и это факт

Алекс Перейра globallookpress.com

Прошло почти два года с тех пор, как Анкалаев дрался с Яном Блаховичем за вакантный на тот момент титул чемпиона в полутяжелом весе. Их встреча завершилась спорной ничьей, а пояс остался без владельца. Через 10 месяцев после этого Анкалаев дрался с Джонни Уокером, и бой был признан несостоявшимся.

Но он нокаутировал бразильца, когда они встретились в начале этого года, а победа над Ракичем, по словам президента UFC Даны Уайта, вероятно, сделает Магомеда следующим претендентом на титул. Сам Анкалаев считает, что UFC до сих пор пытается обезопасить своего самого активного чемпиона:

«Давай сделаем это! Алекс, перестань убегать от меня. Я думаю, что его защищают. Я не знаю, почему UFC это делает. Я думаю, что они защищают его. Мы знаем, что он интересный боец. Мы знаем, что он борется в стойке. Он хорошо прессингует. Но это не отменяет того факта, что в UFC просто спасают и защищают его»

Анкалаев не проигрывал с тех пор, как в начале 2018 года в UFC он уступил Полу Крейгу, что стало единственным поражением в его карьере. За 9 месяцев до боя за вакантный титул с Блаховичем дагестанец одержал 3 победы подряд над бывшими претендентами на титул Волканом Оздемиром, Тьяго Сантосом и Энтони Смитом.

«Мне все равно, с кем я буду драться в этом дивизионе. Я уже дрался со всеми топовыми бойцами», — сказал Анкалаев.

«Если Перейра перейдет в тяжелый вес, мне все равно. Я буду драться с любым, кто есть в UFC. Кто бы ни вышел против меня в UFC, он будет драться со мной за титул»

Но если каким-то образом это окажется Перейра, Анкалаев считает, что пояс вернется домой вместе с ним:

«Это ММА, так что, конечно, я могу драться с ним. Я могу бороться с ним. Я не думаю, что это будет очень сложный бой для меня. Я думаю, что в этой весовой категории у меня были и более сложные бои», — добавил Анкалаев, подразумевая последнюю встречу с Ракичем.

Затмил всех, кроме Джонса

Джон Джонс globallookpress.com

Анкалаев уже успел установить несколько выдающихся достижений. Его текущая серия из 12 боев без поражений — второй показатель в истории полутяжелого дивизиона UFC. Лучше только легендарный Джон Джонс, у которого в свое время было аж 18 поединков кряду без поражений.

Правда, один из них признан несостоявшимся. Речь идет о реванше с Даниэлем Кормье. «Баунс» выиграл нокаутом, но был дисквалифицирован из-за того, что попался на допинге. Итого: 17 побед и один «No contest».

До таких цифр Магомеду далековато, но остальным не удалось повторить даже того, чего добился дагестанец. И тем не менее, UFC по-прежнему не видит в нем чемпиона, хотя по статистике Анкалаев превзошел почти всех звезд в истории дивизиона, начиная от Чака Лиделла и заканчивая Гловером Тейшейрой.

Дальше для Магомеда только бой за титул. Но сколько раз он уже оказывался в этой ситуации и оставался без заветного поединка? Анкалаев не получил титульный бой, когда Перейра победил Халила Раунтри, занимавшего восьмое место в рейтинге, на UFC 307 в начале октября.

Алекс сохранил свой пояс, снова выиграв нокаутом, и перед UFC 308 подшутил над Анкалаевым, сказав ему, что болеет за то, чтобы он победил Ракича. Теперь же все должно быть без сюрпризов, ведь сам Дана Уайт заверил, что россиянин следующий в очереди на титул:

«Я бы сказал, что да», — ответил Уайт на вопрос, является ли Анкалаев претендентом номер один.

И все же стоит дождаться официального анонса. Любой другой боец, который превзошел бы всех кроме Джонса, уже давно получил бы титульник. Правда, в UFC достижения россиянина признавать не хотят.

Но и бесконечно игнорировать бойца тоже не получится. Анкалаев — это грозная сила, с которой в скором времени придется считаться абсолютно всем.