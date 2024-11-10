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    Сумеет ли «Бетис» переиграть «Сельту»?

    «Бетис» — «Сельта». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Примера, 10 ноября 2024 года

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    Яго Аспас
    10 ноября в 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Сельта». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Ноября 2024 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 16:00 Сельта

    Сельта

  • Виго
    •

    «Бетис»

    Турнирное положение: Севильцы традиционно сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бетис» в 12 матчах отправил всего 12 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 10 раз.

    Бетис — Сельта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке севильцы победили. В рамках Лиги конференций команда переиграла «Целе» (2:1).

    А вот до того «Бетис» не дал себя обыграть «Атлетику» (1:1). Плюс несколько раньше команда в Кубке Испании разнесла провинциальную «Жевору» (6:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 11 мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Хуан Латаса — травмирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Севильцы лишь на 2 очка отстают от заветной зоны Лиги чемпионов. Вот только забивает команда в среднем гол за матч.

    Поединки с «Сельтой» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Бетис» добыл всего 1 викторию при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и не проигрывает команда уже больше календарного месяца.

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Сельта» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Сельта» в 11 матчах настреляла 18 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила аж 20 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. «Сельта» минимально одолела «Хетафе».

    До того команда в Кубке Испании переиграли «Сан-Педро» (5:1). А вот чуть раньше клуб из Виго вчистую уступил «Леганесу» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Серхио Каррейра, Пабло Дюран, Жаилсон, Уиллиот Сведберг — травмированы.

    Состояние команды: «Сельта» лишь на три зачетных балла отстает от зоны еврокубков. А вот проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

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    При этом «Сельта» имеет двухматчевую победную серию. Да и оборона в среднем результативно ошибается почти 2 раза за матч.

    В кадровом плане у команды также имеются заметные пробоины. В лазарете пребывают сразу несколько игроков основной обоймы.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и опытнейший Яго Аспас наверняка еще блеснет мастерством!

    Статистика для ставок

    • «Бетис» в среднем забивает аккурат гол за матч

    • «Сельта» победила в 2 своих последних поединках

    • Севильцы не проигрывают уже больше месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.81, а победа оппонента — в скромные 3.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.92 и 1.98.

    Прогноз: Севильцы явно воспользуются проблемами соперника в обороне.

    «Бетис» намерен прибавить в плане реализации, плюс не проигрывает уже больше месяца.

    Ставка: Победа «Бетиса» за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05

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    «Бетис» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Бетис» переиграть «Сельту»?
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