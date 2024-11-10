10 ноября в 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Сельта». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: Севильцы традиционно сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Бетис» в 12 матчах отправил всего 12 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 10 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке севильцы победили. В рамках Лиги конференций команда переиграла «Целе» (2:1).

А вот до того «Бетис» не дал себя обыграть «Атлетику» (1:1). Плюс несколько раньше команда в Кубке Испании разнесла провинциальную «Жевору» (6:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 11 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Хуан Латаса — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Севильцы лишь на 2 очка отстают от заветной зоны Лиги чемпионов. Вот только забивает команда в среднем гол за матч.

Поединки с «Сельтой» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Бетис» добыл всего 1 викторию при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и не проигрывает команда уже больше календарного месяца.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Сельта» в 11 матчах настреляла 18 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила аж 20 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. «Сельта» минимально одолела «Хетафе».

До того команда в Кубке Испании переиграли «Сан-Педро» (5:1). А вот чуть раньше клуб из Виго вчистую уступил «Леганесу» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: Серхио Каррейра, Пабло Дюран, Жаилсон, Уиллиот Сведберг — травмированы.

Состояние команды: «Сельта» лишь на три зачетных балла отстает от зоны еврокубков. А вот проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

При этом «Сельта» имеет двухматчевую победную серию. Да и оборона в среднем результативно ошибается почти 2 раза за матч.

В кадровом плане у команды также имеются заметные пробоины. В лазарете пребывают сразу несколько игроков основной обоймы.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и опытнейший Яго Аспас наверняка еще блеснет мастерством!

Статистика для ставок

«Бетис» в среднем забивает аккурат гол за матч

«Сельта» победила в 2 своих последних поединках

Севильцы не проигрывают уже больше месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.81, а победа оппонента — в скромные 3.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.92 и 1.98.

Прогноз: Севильцы явно воспользуются проблемами соперника в обороне.

«Бетис» намерен прибавить в плане реализации, плюс не проигрывает уже больше месяца.

Ставка: Победа «Бетиса» за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05