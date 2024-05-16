В Италии назвали основного кандидата на пост главного тренера «Милана»

определился с основной кандидатурой на пост главного тренера.

По информации La Gazzetta dello Sport, новым главным тренером «Милана» может стать Паулу Фонсека из французского «Лилля».

Источник утверждает, что назначение 51-летнего португальца стало приоритетным вариантом для итальянского клуба.

«Милан» уже не первый месяц ищет замену Стефано Пиоли, который покинет команду после завершения сезона.

У Фонсеки уже есть опыт работы в Италии. С 2018 по 2021 год он возглавлял «Рому».

Ранее сообщалось, что в список претендентов на пост главного тренера «Милана» входили Юлен Лопетеги, Тиаго Мотта Сержиу Консейсау, Роберто Де Зерби, Марк ван Боммел и Антонио Конте.