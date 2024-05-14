Известный аргентинский тренер может возглавить «Милан»

может продолжить тренерскую карьеру в итальянской Серии А.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, аргентинский специалист в ближайшее время расторгнет контракт с саудовским «Аль-Иттихадом».

Источник утверждает, что в назначении Гальярдо заинтересован «Милан», который до сих пор не нашел замену Стефано Пиоли.

Гальярдо до переезда в Саудовскую Аравию успешно работал в «Ривер Плейт». «Милан» может стать первым европейским клубом в его тренерской карьере.

Напомним, сообщалось, что Антонио Конте готов занять пост главного тренера «Милана».