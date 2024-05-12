ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Игра в поддавки. «Зенит» получил пощечину от ЦСКА в Санкт-Петербурге
    Все новости спорта

    Конте готов возглавить «Милан»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан
    Руководство «Милана» продолжает находиться в неопределенной ситуации при поиске нового главного тренера на замену Стефано Пиоли, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио в колонке новостей Sky Sport.

    Антонио Конте
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антонио Конте

    По информации журналиста, «россонери» еще не смогли получить согласие португальского специалиста Паулу Фонсеки, у которого, помимо «Милана», имеется возможность возглавить французский «Марсель».

    В то же время еще один кандидат, главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау, пока не договорился с новым президентом своего клуба Андре Виллаш-Боашем по поводу досрочного расторжения контракта и ухода в итальянский клуб. Вся ситуация раздражает руководство «Милана», которому нужно еще время для того, чтобы найти нового тренера.

    Отмечается, что возглавить «Милан» готов бывший тренер «Ювентуса» и «Интера» Антонио Конте, однако реакция «россонери» на это еще неизвестна.

    Все прогнозы на Серию А

    Последним местом работы 54-летнего Конте был лондонский «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2021 по 2023 год.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арcенал» устроит шоу на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • Сборная Казахстана проведет результативную игру со Словакией?
  • Словакия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Смогут ли «Оренбург» и «Локомотив» выявить сильнейшего?
  • «Оренбург» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.72
  • Экспресс дня 12 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Словакия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:20
    •  3.70
  • Прогноз на матч Оренбург — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Факел — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры