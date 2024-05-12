Конте готов возглавить «Милан»

Руководствопродолжает находиться в неопределенной ситуации при поиске нового главного тренера на замену, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио в колонке новостей Sky Sport.

По информации журналиста, «россонери» еще не смогли получить согласие португальского специалиста Паулу Фонсеки, у которого, помимо «Милана», имеется возможность возглавить французский «Марсель».

В то же время еще один кандидат, главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау, пока не договорился с новым президентом своего клуба Андре Виллаш-Боашем по поводу досрочного расторжения контракта и ухода в итальянский клуб. Вся ситуация раздражает руководство «Милана», которому нужно еще время для того, чтобы найти нового тренера.

Отмечается, что возглавить «Милан» готов бывший тренер «Ювентуса» и «Интера» Антонио Конте, однако реакция «россонери» на это еще неизвестна.

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Последним местом работы 54-летнего Конте был лондонский «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2021 по 2023 год.