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    Иванов: Нельзя просто так взять и сделать завтра совершенно другой лимит на легионеров

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    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о лимите на легионеров в чемпионате России.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Все, что сейчас говорят об изменении в лимите на легионеров, является пока только слухами! У нас снова кто-то и где-то что-то сказал, но никакой конкретики нет. Вот когда она будет, только тогда и поговорим. Вот что сейчас обсуждать?!

    Мы каждый год меняем этот лимит: то он такой, затем другой, и в конце вообще третий. Давайте сначала обсудим это с футбольной общественностью — выясним вместе, как выгодно, а как нет. Нельзя просто так взять и сделать завтра совершенно другой лимит на легионеров. Так не должно быть!

    Будет обсуждение между клубами, каждый скажет свое мнение, а сейчас бежать впереди паровоза и что-либо говорить, считаю преждевременным», –приводит слова Иванова Sport24.

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